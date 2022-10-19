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"РФ чекає крах": в ГУР пояснили, коли в Росії "підніметься вулиця"

19 жовтня 2022, 02:15

Від Путіна багато-хто з його оточення відхреститься, як тільки відчує, що "корабель іде на дно".

Владимир Путин, протесты в РФ
У ГУР пояснили, коли в Росії "підніметься вулиця"/ Reuters

Найближчим часом будь-який переворот у країні-агресорці РФ неможливий. Зараз система побудована так, що люди, які перебувають на вищих рівнях російської влади, зацікавлені у збереженні існуючого стану речей.

Ці люди не збираються піднімати повстання, щоб скинути російського диктатора Володимира Путіна. А усі інші залякані й бояться кардинальних дій. Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк, повідомляє пресслужба відомства.

"Вони мають свої статки, своє бачення світу. Серед них є притомні люди, які розуміють всю критичність ситуації, що зараз склалася в Росії. Але вони ніколи не стануть рупором якихось зрушень. Ті, хто іншої думки – їх або знищують, або вони надто залякані, щоб іти на якісь кардинальні дії", – зазначає Черняк

Проте є шанс, що в Росії може "піднятися вулиця". Але зараз на це очікувати не варто. Але росіяни можуть повстати тоді, коли кількість загиблих на війні буде нараховувати не десятки, а сотні тисяч окупантів.

"Народ (у Росії – ред.)поки що теж зомбований пропагандою і заляканий силовиками. Усі розуміють, що усі рішення одноосібно ухвалює єдина особа. Люди можуть жити в злиднях, але вони все одно не підуть проти свого царя. А от коли буде сотні тисяч трупів – це вже буде інша ситуація", – наголосив представник української розвідки.

Коли "підніметься вулиця", тоді від Путіна може відвернутися значна частина його оточення. Вони зрозуміють, що пора бігти з корабля, який тоне, каже Черняк.

Раніше глава МЗС Великої Британії назвав Путіна боягузом. Він наголосив, що країна-агресорка РФ уже програє війну на полі бою. Також він зазначив, що Путіну не вдалося захопити Україну танками, то він тепер "перекинувся" на боягузливі атаки дронами.

Також раніше повідомлялося, що Володимир Путін просуває ідею переговорів для нібито досягненні перемир'я. Однак справжня його мета – підготовка нового наступу на Україну. Господар Кремля хоче, щоб Росія зберегла контроль над територіями на Донбасі, і "взагалі не хоче обговорювати Крим".

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