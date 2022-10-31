Держпереворот у Росії відбудеться завдяки ЗСУ: Каспаров спрогнозував зміну влади в РФ

Події в бункері будуть результатом української військової перемоги, вважає Каспаров / Колаж Reuters, УНІАН

Військова перемога України та повалення російського диктатора Володимира Путіна прямо взаємопов'язані. Зокрема, взяття Херсона, вторгнення українських військ до Криму може створити передумови для державного перевороту в РФ. Про це заявив російський опозиціонер і 13-й чемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров в інтерв'ю виданню Obozrevatel.

"Якщо щось станеться в Кремлі в бункері, це стане результатом української військової перемоги. Тому Путін так тримається за Херсон. Путін намагається щось зробити, напевно, спробує все ж таки перейти в наступ на півночі. Йому потрібні хоч якісь результати, щоби він не виглядав повним лузером. Диктатор, який зазнає поразки, приречений. Рано чи пізно хтось почне замишляти проти нього, навіть ті імпотенти, якими він себе оточив. Ті ж Пригожин і Кадиров, імовірно, з підтримкою Золотова, вони явно вже починають думати про життя після Путіна, готують собі приватні армії. Початкової вертикалі влади вже немає, а диктатура не може існувати без цього", - сказав Каспаров.

За його словами, санкції, запроваджені проти країни-агресорки РФ насправді працюють, хоча можливо повільніше, ніж цього хотілося б.

"Російська економіка занурюється на дно. Хоча Україну чекає дуже важка, страшна зима, але ситуація в Росії буде гіршою насправді. Я вважаю, що якщо подивитися на дані, які ми зараз можемо аналізувати, до наступної весни реальна російська промисловість не зможе підтримувати військові дії", - сказав Каспаров.

"Про все інше я не кажу. Це означає, що буде створена ситуація, в якій накладається хаос управління, економічний колапс, програна війна, зростання злочинності. Якщо це все не інгредієнти революційного вибуху, то я не знаю що це таке", - вважає опозиціонер.

Каспаров зазначив, що ніхто не знає точного сценарію повалення Путіна, але всі розуміють, що щось трапиться.

"Режим приречений, а конкретний сценарій вторинний. Кадиров, Пригожин і всі інші розуміють, що щось трапиться, і треба до цього готуватися (...) але вони не розуміють, що стабільна влада в Росії можлива буде лише в тому випадку, коли будуть скасовані санкції. Тому ніякі Пригожини і Кадирови не зможуть втриматися, якщо вони не отримають підтримки Заходу в питанні скасування санкцій", - вважає опозиціонер.

"З моєї точки зору єдиним стабільним урядом в Росії може стати той, який доб'ється скасування санкцій, виконання всіх умов, включаючи видачу військових злочинців, до числа яких відносяться Пригожин і Кадиров, і багато інших людей. Розраховувати на те, що військові сили будуть тримати країну, яка перебуває в тотальному хаосі, не варто", - резюмував він.

Як повідомляв Главред, Гаррі Каспаров вважає, що Китай та США могли б обговорювати угоду щодо Тайваню та Росії.

"Сі Цзіньпін прямим текстом пропонує угоду - ми здаємо Путіна, ви здаєте Тайвань. Це досить очевидний текст, який йде практично безпосередньо", - зазначив він.

Війна в Україні та деокупація територій

В Інституті вивчення війни вважають, що президент РФ Володимир Путін не збирається закінчувати війну в Україні. Він спробує продовжити військові операції і в 2023 році, щоб утримати раніше окуповані території та створити умови для згортання західної підтримки України.

Аналітики вважають, що Путін також сподівається на сувору зиму, щоб зломити волю Європи. Він вірить, що "замерзле" населення країн ЄС тиснутиме на свої уряди, які в підсумку почнуть приймати вимоги Москви. Агресор розраховує не лише на припинення поставок озброєння Україні, але і на скасування або ослаблення санкцій.

Голова Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що незаконно анексований Росією Крим можна звільнити лише військовим шляхом: "Це станеться тільки військовою силою, і це станеться в наступному році".

Політтехнолог Михайло Шейтельман вважає, що Кремль вже шукає моделі для виходу з війни проти України. За його словами, Москва хоче провести таємне опитування щодо того, чи потрібно Росії воювати з Україною за Крим. Російська влада вже бачить, що військовий сценарій битви за Крим стає реальністю.

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