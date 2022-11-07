"Велика Росія" виявилася фейком, на неї чекає крах — Єрмак

Андрій Єрмак / president.gov.ua

Пропаганда РФ довго будувала міф про непереможну російську армію, яка насправді виявилася не здатна здолати українські сили оборони на полі бою, заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Тому через свою слабкість окупанти РФ почали воювати з цивільним населенням в Україні, написав він у своєму Telegram.

"Багато російських фейків про їхні успіхи на фронті, на Донецькому напрямку, завершуються скаргами на командування через великі втрати. Часткова мобілізація лише продемонструвала агонію. Закидання фронту непідготовленим "гарматним м'ясом" в надії зупинити наші сили – це нова реальність. Але зупинити українців неможливо", - підкреслив глава ОП.

Він також нагадав про те, що введені проти РФ санкції посилюють технологічну відсталість російського військово-промислового комплексу, в результаті окупанти змушені шукати ракети та боєприпаси в країнах третього світу.

"Велика Росія" виявилася таким же фейком, як і все, що вигадувала їх пропаганда. Попереду - крах. І відповідальність терористів. Наша армія рухається вперед, міжнародна коаліція міцна, тому що тільки силою можна зупинити ворога", — додав Єрмак.

Нагадаємо, нещодавно морпіхи РФ звернулися до глави Примор'я зі скаргою на своє командування, яке кинуло їх у "незрозумілий наступ" в районі Павлівки Донецької області, де вони втратили за чотири дні близько 300 осіб убитими, пораненими і зниклими безвісти. Крім того, командування, за словами військовослужбовців "це приховує і занижує офіційні цифри втрат, боячись відповідальності".

У своєму зверненні морпіхи також просили провести перевірку ситуації і надіслати в Україну незалежну комісію "не з Міністерства оборони, де Мурадова кришує Герасимов". На це Кожемяко не відповів, — йдеться в повідомленні.

Раніше радник глави ОП Михайло Подоляк заявив, що проти іранського режиму, який постачає зброю РФ, яка вбиває мирних українців, необхідно діяти більш жорстко.

"Мені здається, що необхідно не просто санкції, або ембарго вводити, мені здається, що можна було б наносити конкретні удари по виробництву дронів і балістичних ракет і т.д. не може така держава безкарно це робити далі", — зазначив він.

Представник ОП впевнений в тому, що Україна доведе до кінця відносини з Іраном і в майбутньому буде більш правильно будувати відносини з подібними країнами.

Дивіться матеріал ТСН про російсько-іранське військове співробітництво

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