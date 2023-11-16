Лякають блокадою, а в ЄС припрошують: як змінилася позиція Словаччини щодо України

Словаччина дає "зелене світло" Україні на шляху до ЄС, але підтримує Польщу в блокаді кордону.

https://glavred.net/world/pugayut-blokadoy-a-v-es-priprashivayut-kak-izmenilas-poziciya-slovakii-v-otnoshenii-ukrainy-10517503.html Посилання скопійоване

Блокада кордону та зустріч посла ЄС від України у Словаччині / Колаж: Главред, фото: pixabay.com /Facebook Únia autodopravcov Slovenska - UNAS

У четвер, 16 листопада, впродовж години представники Союзу автомобільних перевізників Словаччини (UNAS) перекрили пункт перетину кордону "Вишнє Нємецьке". Про це повідомило агенство Tasr.

Цю акцію перевізники влаштували на знак солідарності з польськими активістами. Автомобілі перевізників заблокували шлях до переходу, приєднуючись до подібної акції, яка відбулася на польському кордоні з Україною.

Перевізники вимагають вирішення проблеми від Європейської комісії. Глава UNAS, Станіслав Скала, підкреслив, що вони готові вжити радикальних заходів та повністю перекрити кордон із Україною, якщо ситуація залишиться без змін. Їхня вимога полягає у введенні спеціальних дозволів на перевезення українських транспортних засобів, оскільки, за їхніми словами, європейські компанії не в змозі конкурувати з українськими партнерами.

відео дня

"Ми чекатимемо сім днів, щоб побачити, чи нам дадуть відповідь і чи будуть вони займатися дозволами чи ні. Якщо прогресу не буде, поляки продовжуватимуть блокувати кордони, а ми приєднаємося, закривши все Вишнє Німецьке. Ми будемо змушені, тому що іншого шляху немає", – сказав ТАСР голова УНАС Станіслав Скала.

Урядові структури Словаччини та поліція не зафіксували суттєвих порушень через цю блокаду, зазначивши, що вона не мала значного впливу на роботу митного пункту та громадський порядок.

Позиція Словаччини щодо вступу України до ЄС

Натомість посол ЄС в Україні, Катаріна Матернова, здійснила важливий візит до Словаччини. Згідно з її повідомленням у Facebook, лідери країни підтвердили, що готові підтримати ініціативу ЄС щодо початок переговорів про вступ України до Союзу.

"Всі вони запевнили мене, що Словаччина продовжуватиме підтримувати Україну як політично, так і фінансово. Словаччина підтримуватиме ініціативи Європейського союзу, у тому числі відкриття переговорів про вступ України до ЄС", - сказала посол.

Матернова зазначила, що під час зустрічей з президентом, віце-прем'єром, міністром оборони та іншими представниками словацької влади її запевнили, що Словаччина продовжуватиме підтримувати Україну як політично, так і фінансово.

Що відомо про блокаду кордону

Нагадаємо, словацькі перевізники погрожують повністю заблокувати кордон з Україною, якщо Європейська комісія не втрутиться в ситуацію. Вони приєднались до протестів польських колег 15 листопада та наполягають на введенні дозволів для українських транспортних засобів.

Як раныше повыдомляв Главред, польські перевізники 6 листопада почали протестувати на польсько-українському кордоні. Вони вважають, що "транспортний безвіз" створює нерівні умови для конкуренції з європейськими компаніями.

Європейська комісія, відповідаючи на ці акції, вже заявила, що одна з ключових вимог польських перевізників не має юридичного обґрунтування. Процес вивчення правової підстави для відкриття кримінальної процедури вже запущений. Адже простежується порушення владою Польщі положень Регламенту ЄС про лібералізацію торгівлі з Україною, який був продовжений до червня 2024 року.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.