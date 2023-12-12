Словаччина різко передумала: не блокуватиме переговори ЄС-Україна

Також в уряді Роберта Фіцо зробили важливу заяву щодо подальшої допомоги Україні.

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Раніше Бланар говорив протилежні речі / Колаж Главреда, фото: УНІАН, DENNIK N

Словаччина готова підтримати відкриття переговорів щодо вступу України до ЄС на саміті у грудні, повідомляє прес-служба міністерства закордонних справ країни. При цьому ще 5 грудня глава міністерства Юрай Бланар стверджував, що "не уявляє за нинішніх обставин" членство України у Євросоюзі.

"Оцінивши реформаторські зусилля у Києві, ми готові підтримати відкриття переговорів про вступ, про що буде йтися на майбутньому засіданні Євроради. Втім, попереду у нашого східного сусіда ще довгий і тернистий шлях, усі необхідні заходи потрібно не лише схвалити, але й втілити у життя та стежити за їхнім дотриманням", - заявив глава МЗС Словаччини Юрай Бланар.

Бланар ще раз підкреслив, що Братислава не надаватиме Києву військової допомоги, але продовжуватиме гуманітарні поставки.

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"Я повторив, що ми не надаватимемо військової підтримки на урядовому рівні, але продовжимо допомагати Україні гуманітарно, включаючи розмінування та підготовку до зими енергетичної інфраструктури, де ми вже зробили конкретні кроки", - зазначив міністр.

За словами Бланара, Заходу необхідно більше зосередитися на пошуку мирних рішень та зайнятися відновленням України, що має наблизити країну до членства у Союзі.

Допомога Словаччини

Попередній уряд Словаччини рішуче підтримував Україну і постачав військову техніку, включаючи бойові машини, а також системи ППО С-300 і літаки МіГ-29.

Однак після приходу до влади проросійського Роберта Фіцо, який неодноразово відзначався різкими випадами на адресу України, Братислава офіційно "згорнула" постачання зброї.

У липні 2023 року Україна підписала зі Словаччиною контракт про виробництво 16 САУ "Zuzana 2". Тоді ж Зеленський розповідав, що Київ працює зі зброярами Словаччини щодо забезпечення ЗСУ снарядами і гарматами. Не було відомо, чи категоричне рішення Братислави стосується цих домовленостей.

Втім вже незабаром проросійська позиція Фіцо "захиталася". У листопаді він дав зрозуміти, що його слова про припинення поставок зброї не вплинуть на вже підписані між Києвом і зброярами домовленості про виробництво техніки.

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