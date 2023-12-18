Новий ляпас Путіну: Німеччина перекидає війська до кордонів РФ, подробиці

Берлін має намір взяти на себе провідну роль на східному фланзі Північноатлантичного альянсу, сказав німецький міністр оборони Борис Пісторіус.

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Ми готові захищати територію НАТО - міністр оборони Німеччини Пісторіус / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

Німеччина вперше у своїй сучасній історії розмістить війська поза територією держави. Берлін відправить 5 тисяч військових до Литви для захисту східних кордонів НАТО від можливої агресії Росії. Війська будуть поступово перекидатися до російських кордонів до 2027 року. Такий план у Вільнюсі підписано міністрами оборони ФРН і Литви.

Як повідомляє Bild, Німеччина розгорне 5-тисячну бригаду. 4 800 з них військові, ще 200 – цивільний обслуговуючий персонал. У складі бригади будуть, в тому числі, танковий і артилерійський батальйони. Військові прибуватимуть до Литви з наступного року, а саме розгортання планують завершити у 2027 році.

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Берлін розробляє заходи, які повинні спонукати німецьких військових перебратися до Литви на постійній основі.

"Ніколи раніше Бундесвер не розгортав війська на постійній основі за межами Німеччини з фіксованим контингентом солдатів. У минулому місії завжди були тимчасовими і ротаційними. Ця місія є першою, в тому числі і за своєю чисельністю: йдеться про 4800 солдатів і близько 200 цивільних осіб, які почнуть службу на постійній основі протягом 2027 року. З цією боєздатною бригадою ми забираємо на себе провідну роль на східному фланзі Альянсу. Ми готові захищати територію НАТО", - сказав міністр оборони ФРН Борис Пісторіус.

За словами глави Міноборони Литви, Берлін і Вільнюс досягли історичної угоди, а зобов'язання німецької сторони розраховані на довгострокову перспективу.

"Зобов'язання Німеччини розраховані на довгострокову перспективу, і рішення про постійну дислокацію бригади у Литві є історичним як для Литви, так і для Німеччини. У 2027 році бригада буде повністю розгорнута в Литві, а це означає, що до того часу всі її підрозділи прибудуть на територію нашої держави", - підкреслив литовський міністр оборони Арвідас Анушаускас.

Загроза війни Росії і НАТО

У Росії оголосили про готовність воювати з НАТО - заступник глави МЗС Сергій Рябков сказав, що Москва "готова захищати національні інтереси всіма наявними в нашому розпорядженні засобами". Крім того, "дипломат" РФ звинуватив колективний блок безпеки Заходу в нібито посяганні на російські інтереси.

Президент Володимир Зеленський припустив, що Росія вторгнеться до НАТО. На думку українського гаранта, такий сценарій можливий у разі втрати Україною стійкості у війні. У подібному випадку вже США доведеться воювати з російськими окупантами.

Якщо Путін захопить Україну, він нападе на союзників по НАТО, вважає президент США Джо Байден. Глава Білого дому закликав Конгрес не затягувати з рішенням щодо продовження фінансування військової допомоги Києву. Байден також припустив прямий військовий конфлікт Вашингтона і Москви.

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