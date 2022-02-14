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"Привести до влади проросійське керівництво": у Британії попередили Україну про ФСБшні перевороти - The Guardian

14 лютого 2022, 12:33

Як кажуть джерела журналістів у середовищі британської влади, Росія сконцентрувала понад 135 тисяч своїх військовослужбовців біля російсько-українського кордону.

Армія, Росія
Армія Росія / Міноборони РФ

Влада Великобританії переконана, що співробітники ФСБ РФ намагатимуться організовувати перевороти у великих українських містах у разі, якщо російська армія вторгнеться в Україну. про це з посиланням на власні джерела повідомляє британське видання The Guardian.

Згідно з оцінками аналітиків розвідки, у разі, якщо Росія нападе, то вона спершу вдарить по військових цілях, потім її війська оточать Київ і, ймовірно, інші великі міста. Відразу після цього агенти ФСБ спробують привести до влади в них проросійських шпигунів.

Ніяких конкретних доказів для обґрунтування цього двоетапного плану поки представлено не було, кажуть журналісти. Але, тим не менш, британська влада вважає його центральним сценарієм вторгнення. Крім того, Росія буде прагнути уникнути кровопролитних і високоризикованих міських воєн після нападу.

Великобританія і США вважають, що Росія вже зібрала сили, здатні вторгнутися в Україну, в тому числі і розмістивши понад 135 тисяч військовослужбовців біля російсько-українського кордону.

До того, керівник британського Міністерства оборони Бен Уоллес заявив - він вважає напад РФ на Україну "вельми ймовірним" і до терміну перервав свою відпустку з сім'єю.

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Загроза вторгнення Росії в Україну

Видання New York Times опублікувало статтю, в якій говорилося про те, що російські військові проходять останні етапи підготовки і знаходяться "в повній бойовій готовності" для повномасштабного вторгнення в Україну.

Тим часом німецьке видання Bild опублікувало план можливого вторгнення Росії в Україну, згідно з яким Кремль нібито планує створити маріонетковий уряд в країні, а згодом провести загальнонаціональний референдум про приєднання до Росії.

Президент США Джо Байден вважає, що Володимир Путін досі не прийняв рішення щодо вторгнення в Україну. При цьому глава Білого дому уточнив, що попередив Путіна про наслідки для економіки РФ, якщо він таке рішення все ж прийме.

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