Притула надіслав осоромленому Ілону Маску книгу з історії України/ Twitter Serhiy Prytula

Український волонтер і шоумен Сергій Притула після скандальних твітів винахідника і мільярдера Ілона Маска надіслав йому підручник з історії України.

Книга "Історія Держави Української" Романа Піняжка англійською мовою уже в дорозі до Маска. Про це Притула написав у Twitter.

"Книга з історії України Романа Піняжка вже в дорозі до Ілона Маска. Сподіваюся, це допоможе вам зрозуміти, чому здатися російській імперії зла – не варіант для українців!" – йдеться у повідомленні.

Притула ще на початку жовтня відкрив збір коштів на цю книгу разом з блогером Ігорем Лаченковим. Українці зібрали 2,3 мільйони гривень. Решту грошей, яка залишилася після придбання книги, волонтер пообіцяв витратити на рації Motorola R7 для Збройних сил України.

Twitter Serhiy Prytula

Twitter Serhiy Prytula

Скандальні заяви Ілона Маска щодо війни в Україні

Нагадаємо, 3 жовтня Ілон Маск видав скандальну заяву щодо Криму. Він у своєму пості у Twitter запропонував Україні сісти за стіл переговорів з Володимиром Путіним і поступитися країні-агресорці Кримом.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на скандальні твіти засновника компаній SpaceX і Tesla Ілона Маска з гумором – опублікувавши опитування "Який Ілон Маск вам подобається більше?: "Той, який підтримує Україну" чи "Той, який підтримує Росію".

Після цього інтернет одразу ж вибухнув мемами і фотожабами на тему абсурдної пропозиції Ілона Маска.

Та на цьому Маск не зупинився і 6 жовтня зробив нову скандальну заяву. Коментуючи ситуацію у нашій державі, Маск заявив, нібито "у східних регіонах більшість населення віддає перевагу Росії". Проте у той же день Маск знову "перевзувся" і почав говорити, що "є фанатом України", проте не хоче початку Третьої світової війни.

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