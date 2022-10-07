'Я – фанат України': Ілон Маск після скандальних заяв про Крим знову 'перевзувся'

Ілон Маск після скандальних заяв про Крим знову "перевзувся"/ instagram.com/elon.ai

Винахідник та мільярдер Ілон Маск ніяк не може вгамуватися з поширенням у мережі своїх роздумів про війну в Україні. То він пропонував Україні відмовитися від Криму, то заявляв, нібито "у східних регіонах більшість населення віддає перевагу Росії". Та в останній такій заяві він уже знову "перевзувся" і почав говорити, що підтримує нашу державу.

Про це Маск написав у Twitter, коментуючи публікацію Kyiv Post, у якій його закликали зупинитися зі своїми коментарями щодо війни і "не видавати себе за експерта".

"Ситуація з Ілоном Маском явно виходить з-під контролю, і, схоже, гордість і марнославство відіграють головну роль у його спробі видати себе за експерта щодо України. Просто зупинись, Ілоне. Це нормально визнати, що ви переборщили з чимось. Просто зупинися", – зазначається у публікації.

Так як Ілона Маска позначили у цій публікації, він не зміг пройти осторонь і прокоментував її. У відповідь на такі закиди винахідник-мільярдер почав запевняти, що "є фанатом України", проте не хоче початку Третьої світової війни.

"Я – фанат України, але не Третьої світової війни", – написав Маск.

скрін

Скандальні заяви Ілона Маска щодо війни в Україні

Нагадаємо, 3 жовтня Ілон Маск видав скандальну заяву щодо Криму. Він у своєму пості у Twitter запропонував Україні сісти за стіл переговорів з Володимиром Путіним і поступитися країні-агресорці Кримом.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на скандальні твіти засновника компаній SpaceX і Tesla Ілона Маска, опублікувавши опитування "Який Ілон Маск вам подобається більше?: "Той, який підтримує Україну" чи "Той, який підтримує Росію".

Після цього інтернет одразу ж вибухнув мемами і фотожабами на тему абсурдної пропозиції Ілона Маска.

Та на цьому Маск не зупинився і 6 жовтня зробив нову скандальну заяву. Коментуючи ситуацію у нашій державі, Маск заявив, нібито "у східних регіонах більшість населення віддає перевагу Росії".

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