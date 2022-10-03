"Який Маск вам подобається?": Зеленський попустив мільярдера після його скандальних твітів

Володимир Зеленський відповів Ілону Маску / President.gov.ua/Reuters

Президент України Володимир Зеленський відреагував на скандальні твіти засновника компаній SpaceX і Tesla Ілона Маска.

При цьому Зеленський опублікував опитування "Який Ілон Маск вам подобається більше?" в Twitter.

Опитування має два варіанти відповіді: "Той, який підтримує Україну" і "Той, який підтримує Росію".

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Скандальна заява Маска

Нагадаємо, раніше Маск у своєму Twitter запропонував свій варіант "мирного договору" між Україною і Росією.

На його думку, на окупованих російськими загарбниками територіях необхідно провести повторні "вибори" під контролем ООН.

За словами Маска, Росія піде, "якщо така буде воля людей".

Засновник SpaceX також вважає, що Крим є частиною Росії, "як це було з 1783 року", тому що півострів нібито увійшов до складу України через помилку Микити Хрущова. Крім того, він пропонує Україні відновити постачання води до Криму і набути статусу нейтральної держави.

Відповідь на скандальну пропозицію Маска

В офісі президента України відреагували на бачення "миру" Маском. Радник керівника ОП Михайло Подоляк запропонував варіант, за яким Україна звільняє свої території, включно з тимчасово окупованим Росією Кримом.

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