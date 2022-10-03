"Який Маск вам подобається?": Зеленський попустив мільярдера після його скандальних твітів

Раніше Ілон Маск у своєму Twitter запропонував свій варіант "мирного договору" між Україною і Росією.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на скандальні твіти засновника компаній SpaceX і Tesla Ілона Маска.
При цьому Зеленський опублікував опитування "Який Ілон Маск вам подобається більше?" в Twitter.
Опитування має два варіанти відповіді: "Той, який підтримує Україну" і "Той, який підтримує Росію".
Скандальна заява Маска
Нагадаємо, раніше Маск у своєму Twitter запропонував свій варіант "мирного договору" між Україною і Росією.
На його думку, на окупованих російськими загарбниками територіях необхідно провести повторні "вибори" під контролем ООН.
За словами Маска, Росія піде, "якщо така буде воля людей".
Засновник SpaceX також вважає, що Крим є частиною Росії, "як це було з 1783 року", тому що півострів нібито увійшов до складу України через помилку Микити Хрущова. Крім того, він пропонує Україні відновити постачання води до Криму і набути статусу нейтральної держави.
Відповідь на скандальну пропозицію Маска
В офісі президента України відреагували на бачення "миру" Маском. Радник керівника ОП Михайло Подоляк запропонував варіант, за яким Україна звільняє свої території, включно з тимчасово окупованим Росією Кримом.
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