Мережу підірвали фотожаби через скандал з 'твітами Маска' про війну в Україні

Ілон Маск став героєм фотожаб після скандального повідомлення в соцмережі / Фото instagram.com/elonmusk, Twitter

Відомий американський мільярдер Ілон Маск 3 жовтня виступив з ініціативою мирного врегулювання в Україні. Зокрема, він запропонував віддати Крим Росії, а Україна, за його версією "мирного договору", повинна стати нейтральною державою.

Інтернет одразу ж вибухнув мемами і фотожабами на цю тему.

"Офіційно: Ілон Маск з'явився на обкладинці видання Time в номінації "Vatnik of the year" (ватник року, - ред.) привітаємо Ілона щиро українською"

"З Ілоном Маском була спланована операція Збройних Сил України, щоб всі відволіклися і позакривали [роти] (нецензурн., - ред.) про роботу наших хлопців на Херсонщині"

Так виглядає "ляпнув, не подумавши"

Зазначимо, у міжнародному розвідувальному співтоваристві InformNapalm не виключають, що аккаунт Маска могли зламати російські хакери.

"Такий висновок можна зробити за деякими ознаками: не типовий стиль твітів, їхня частота, повідомлення, що суперечать загальній позиції Маска, якої він дотримувався по відношенню до України. Плюс синхронна активація російських ботів / тролів, які спамлять темою твітів Маска всюди. Також, якщо погуглити, то в 2020 році вже траплялися такі зломи", – пояснили свою думку в InformNapalm.

Скандальна заява Маска

Ілон Маск у своєму Twitter запропонував свій варіант "мирного договору" між Україною та Росією.

На його думку, на окупованих російськими загарбниками територіях необхідно провести повторні "вибори" під контролем ООН.

За словами Маска, Росія піде, "якщо така буде воля людей".

Засновник SpaceX також вважає, що Крим є частиною Росії, "як це було з 1783 року", тому що півострів нібито увійшов до складу України через помилку Микити Хрущова. Крім того, він пропонує Україні відновити постачання води до Криму і набути статусу нейтральної держави.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на скандальні твіти засновника компаній SpaceX і Tesla Ілона Маска.

Глава Української держави опублікував у Twitter опитування "Який Ілон Маск вам подобається більше?". Опитування має два варіанти відповіді: "той, який підтримує Україну" і "той, який підтримує Росію". Станом на ранок 4 жовтня понад 81% тих, хто проголосував, обрали перший варіант.

У відповідь Зеленському Маск написав: "Я, як і раніше, дуже підтримую Україну, але переконаний, що масова ескалація війни завдасть великої шкоди Україні і, можливо, світу".

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