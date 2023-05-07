Бахмут уже не потрібен: Пригожин розкотив губу на захоплення інших 4-х міст України

Після того, як РФ втратила у боях за Бахмут тисячі окупантів і не змогла повністю його захопити, Пригожин заявив, що Росії це місто нібито й не потрібне.

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Пригожин відмовляється від Бахмута, але тепер розмріявся взяти 4 інші міста/ колаж Главред, ілюстрації: скріншоти

Власник російської приватної військової компанії "Вагнера" Євген Пригожин після 9 місяців безуспішних спроб захопити Бахмут заявив, нібито ніколи й не мав за мету повністю взяти це місто. За його словами, це місто на Донеччині начебто не має стратегічного значення для країни-агресорки Росії і не допомогло б для подальшого просування російських окупантів.

Натомість тепер Пригожин розкотив губу на інші міста Донецької області. Про це йдеться у заяві ватажка вагнерівців, яка була поширена його пресслужбою в Telegram.

Путінський прихвостень натякнув, що "Бахмутська м’ясорубка" нібито вичерпала себе. При цьому він намагається подати нинішню ситуацію так, начебто російські окупанти використовували штурм цього міста не для його захоплення, а для того, щоб нанести більше втрат українській армії. А тим часом, мовляв, підрозділи російської окупаційної армії нібито мали змогу "зайняти вигідні рубежі оборони, провести мобілізацію, дооснащення, навчання особового складу і підвищити свій бойовий потенціал".

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При цьому Пригожин тепер розмріявся про захоплення інших чотирьох міст Донеччини. За його словами, він хоче взяти "Донбаське кільце". Зокрема, йдеться про міста Краматорськ, Слов'янськ, Дружківка і Костянтинівка Донецької області. "Кухар Путіна" зазначає, нібито ці населені пункти мають стратегічне значення для країни-агресорки Росії.

"Західніше відкриваються рівнинні території, на яких ЗСУ важко утримувати оборону у разі ведення наступу переважаючими силами російської армії", – сказав Пригожин.

Ситуація у Бахмуті

Раніше ватажок бандформувань найманців ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив про те, що виводить свої підрозділи з Бахмута Донецької області. За його словами, захоплені позиції в місті він залишає Міноборони країни-агресора РФ.

Чеченський диктатор Рамзан Кадиров заявив, що його підрозділи готові замінити у Бахмуті найманців приватної військової компанії "Вагнер", які нібито хочуть покинути місто-фортецю.

Після цього заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що насправді РФ лише стягує "вагнерівців" під Бахмут, щоб спробувати взяти місто до 9 травня. Цими "вагнерівцями" РФ замінює штурмові загони російських десантників.

При цьому речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що Пригожин цинічно бреше у своїх заявах про ситуацію в Бахмуті та стан "вагнерівців". "Кухар" Путіна збрехав про дефіцит боєприпасів. Насправді у Бахмуті Донецької області тривають важкі бої, наголосив Череватий.

У той же час аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що російська окупаційна армія прийняла рішення відмовитися від спроб наступу на Бахмут Донецької області. Це відбувається на тлі підготовки загарбників до очікуваного контрнаступу Збройних сил України.

Дивіться відео про те, як речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий прокоментував заяву голови ПВК "Вагнера" про те, що особовий склад ПВК відійде з Бахмута 10 травня:

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