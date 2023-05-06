Бунт Пригожина може стати початком контрнаступу ЗСУ — західні ЗМІ

Після демаршу ватажка бандформувань ПВК Вагнера Євгенія Пригожина можна очікувати початку контрнаступу Збройних сил України.
Як пише Express, напередодні Пригожин заявив про намір піти з Бахмута на тлі того, що раніше планував захопити місто до 9 травня.
При цьому він звинуватив російських генералів, що йому не давали боєприпасів і тому 10 травня управління операціями буде передано російським регулярним військам.
При цьому адмірал Майк Хьюітт вважає, що ситуація навколо Бахмута може стати не тільки стратегічним переломом у війні, а й початком довгоочікуваного українського контрнаступу.
"Україна знову продемонструвала, що коли їй надають потрібні ресурси, росіяни відступають", — заявив військовий.
Він упевнений, що Захід повинен зосередиться на поставках Україні всього необхідного, щоб наблизити перемогу.
Разом з тим представник Міжнародного інституту стратегічних досліджень Йоханн Мішель не виключає, що Пригожин спробує провести перегрупування з метою, щоб його не звинуватили у відступі.
Що відомо про ситуацію в Бахмуті
Відзначимо, що напередодні Пригожин записав істеричне відео зі звинуваченнями на адресу Сергія Шойгу і Валерія Герасимова. При цьому він показав цілі гори трупів найманців Вагнера, знищених під Бахмутом.
Раніше повідомлялося, що в ході засідання Ставки верховного Головнокомандувача розглянули питання про ймовірний вихід українських військових з Бахмута. Військове керівництво країни переконане, що Україні слід продовжувати оборону і посилювати позиції захисників, щоб ворог не зміг "взяти" місто.
Військовий експерт Олег Жданов сказав, що окупаційна армія Росії досягла часткового успіху в боях за Бахмут. Ситуація критична, є загроза оточення. На думку Жданова, командування ЗСУ може прийняти рішення про вихід з міста.
Радник глави офісу президента Михайло Подоляк підкреслив, що сили оборони України поки не виходять з Бахмута. Російські окупанти підірвали міст, по якому йшло належне забезпечення ЗСУ, але існують і інші маршрути. У місті тривають інтенсивні вуличні бойові дії.
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