Бунт Пригожина може стати початком контрнаступу ЗСУ — західні ЗМІ

Ситуація навколо Бахмута може стати стратегічним переломом у війні, каже Майк Хьюітт.

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За Бахмут тривають запеклі бої Бахмут / Колаж 10 ОГШБр, соцмережі

Після демаршу ватажка бандформувань ПВК Вагнера Євгенія Пригожина можна очікувати початку контрнаступу Збройних сил України.

Як пише Express, напередодні Пригожин заявив про намір піти з Бахмута на тлі того, що раніше планував захопити місто до 9 травня.

При цьому він звинуватив російських генералів, що йому не давали боєприпасів і тому 10 травня управління операціями буде передано російським регулярним військам.

відео дня

При цьому адмірал Майк Хьюітт вважає, що ситуація навколо Бахмута може стати не тільки стратегічним переломом у війні, а й початком довгоочікуваного українського контрнаступу.

"Україна знову продемонструвала, що коли їй надають потрібні ресурси, росіяни відступають", — заявив військовий.

Він упевнений, що Захід повинен зосередиться на поставках Україні всього необхідного, щоб наблизити перемогу.

Разом з тим представник Міжнародного інституту стратегічних досліджень Йоханн Мішель не виключає, що Пригожин спробує провести перегрупування з метою, щоб його не звинуватили у відступі.

Що відомо про ситуацію в Бахмуті

Відзначимо, що напередодні Пригожин записав істеричне відео зі звинуваченнями на адресу Сергія Шойгу і Валерія Герасимова. При цьому він показав цілі гори трупів найманців Вагнера, знищених під Бахмутом.

Раніше повідомлялося, що в ході засідання Ставки верховного Головнокомандувача розглянули питання про ймовірний вихід українських військових з Бахмута. Військове керівництво країни переконане, що Україні слід продовжувати оборону і посилювати позиції захисників, щоб ворог не зміг "взяти" місто.

Військовий експерт Олег Жданов сказав, що окупаційна армія Росії досягла часткового успіху в боях за Бахмут. Ситуація критична, є загроза оточення. На думку Жданова, командування ЗСУ може прийняти рішення про вихід з міста.

Радник глави офісу президента Михайло Подоляк підкреслив, що сили оборони України поки не виходять з Бахмута. Російські окупанти підірвали міст, по якому йшло належне забезпечення ЗСУ, але існують і інші маршрути. У місті тривають інтенсивні вуличні бойові дії.

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