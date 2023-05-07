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"Я тобі по поняттями кажу, дон": Кадиров накричав на Пригожина через здачу Бахмута

Марія Тупік
7 травня 2023, 12:06 оновлено 7 травня, 12:11
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Кадиров нарізав завдань Пригожину і зажадав нібито сидіти в обороні Бахмута, поки не підтягнуться його "війська".
Пригожин, Кадиров
Пригожин, Кадиров / колаж Главред, фото скріншот з відео, Генштаб ЗСУ

Глава Чечні Рамзан Кадиров жорстко відповів ватажкові ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину, що той зібрався виводити своїх бойовиків з Бахмута 10 травня.

Кадиров записав відеозвернення і заявив, що виручить свого "друга" Пригожина, який попросив у нього підтримки, і відправляє в зону бойових дій свої перші загони.

Кадиров також жорстко поскаржився на Пригожина і зробив йому кілька зауважень, що ватажок "вагнерівців" нібито залишив для його бійців найважчі ділянки фронту.

відео дня

"Ми готові взяти Бахмут. Решту території ми візьмемо із задоволенням. Те, що Женя (Пригожин) вважає кілометри, які взяв, - це неправда... Він взяв гарне місце, зручне для себе. Інше... складні місця, треба йти. Це останній бій... Я тобі по поняттям кажу, дон! Ти повинен робити те, те і те. З тобою зв'яжуться люди і пояснять, дон!"",- оголосив Кадиров.

Далі Кадиров додав, що Попасну окупували не тільки "вагнерівці", на чому наполягає Пригожин, але і його "тік-ток" загони.

"Ти сказав, що ви взяли Попасну. Я тобі офіційно заявляю: в Попасній, дон, брали участь ми всі. Ми всі були там і наші загони взяли Попасну. І інші місця, які тобі були погані, потрібно було Братське плече, ти звертався до братів-чеченців", - сказав він.

Також Кадиров стверджує, що був здивований останнім відео Пригожина, який на тлі десятки трупів своїх найманців кричить про брак боєприпасів.

"Я здивувався, послухавши твоє останнє відео. У нас є сили замінити будь-кого, у кого не витримують нерви", - відповів Кадиров, уточнивши, що на війну вже нібито виїжджає один ОМОН "Ахмат", два батальйони і один полк.

Кадиров
Кадиров / скріншот

Що заявив Пригожин про Бахмут

Раніше ватажок бандформувань найманців ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив про те, що виводить свої підрозділи з Бахмута Донецької області. За його словами, захоплені позиції в місті він залишає Міноборони країни-агресора РФ.

Після цього заступник Міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що насправді РФ лише стягує "вагнерівців" під Бахмут, щоб спробувати взяти місто до 9 травня. Цими "вагнерівцями" РФ замінює штурмові загони російських десантників.

При цьому представник східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що Пригожин цинічно бреше у своїх заявах про ситуацію в Бахмуті і стан "вагнерівців". "Кухар" Путіна збрехав про дефіцит боєприпасів. Насправді в Бахмуті Донецької області тривають важкі бої, підкреслив Череватий.

Дивіться відео про те, як Пригожин зібрався втекти з Бахмута.

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