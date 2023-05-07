"Я тобі по поняттями кажу, дон": Кадиров накричав на Пригожина через здачу Бахмута

Кадиров нарізав завдань Пригожину і зажадав нібито сидіти в обороні Бахмута, поки не підтягнуться його "війська".

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Пригожин, Кадиров / колаж Главред, фото скріншот з відео, Генштаб ЗСУ

Глава Чечні Рамзан Кадиров жорстко відповів ватажкові ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину, що той зібрався виводити своїх бойовиків з Бахмута 10 травня.

Кадиров записав відеозвернення і заявив, що виручить свого "друга" Пригожина, який попросив у нього підтримки, і відправляє в зону бойових дій свої перші загони.

Кадиров також жорстко поскаржився на Пригожина і зробив йому кілька зауважень, що ватажок "вагнерівців" нібито залишив для його бійців найважчі ділянки фронту.

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"Ми готові взяти Бахмут. Решту території ми візьмемо із задоволенням. Те, що Женя (Пригожин) вважає кілометри, які взяв, - це неправда... Він взяв гарне місце, зручне для себе. Інше... складні місця, треба йти. Це останній бій... Я тобі по поняттям кажу, дон! Ти повинен робити те, те і те. З тобою зв'яжуться люди і пояснять, дон!"",- оголосив Кадиров.

Далі Кадиров додав, що Попасну окупували не тільки "вагнерівці", на чому наполягає Пригожин, але і його "тік-ток" загони.

"Ти сказав, що ви взяли Попасну. Я тобі офіційно заявляю: в Попасній, дон, брали участь ми всі. Ми всі були там і наші загони взяли Попасну. І інші місця, які тобі були погані, потрібно було Братське плече, ти звертався до братів-чеченців", - сказав він.

Також Кадиров стверджує, що був здивований останнім відео Пригожина, який на тлі десятки трупів своїх найманців кричить про брак боєприпасів.

"Я здивувався, послухавши твоє останнє відео. У нас є сили замінити будь-кого, у кого не витримують нерви", - відповів Кадиров, уточнивши, що на війну вже нібито виїжджає один ОМОН "Ахмат", два батальйони і один полк.

Кадиров / скріншот

Що заявив Пригожин про Бахмут

Раніше ватажок бандформувань найманців ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив про те, що виводить свої підрозділи з Бахмута Донецької області. За його словами, захоплені позиції в місті він залишає Міноборони країни-агресора РФ.

Після цього заступник Міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що насправді РФ лише стягує "вагнерівців" під Бахмут, щоб спробувати взяти місто до 9 травня. Цими "вагнерівцями" РФ замінює штурмові загони російських десантників.

При цьому представник східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що Пригожин цинічно бреше у своїх заявах про ситуацію в Бахмуті і стан "вагнерівців". "Кухар" Путіна збрехав про дефіцит боєприпасів. Насправді в Бахмуті Донецької області тривають важкі бої, підкреслив Череватий.

Дивіться відео про те, як Пригожин зібрався втекти з Бахмута.

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