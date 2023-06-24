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Пригожин наближається: росіяни намагаються зупинити "вагнерівців" екскаваторами

Ангеліна Підвисоцька
24 червня 2023, 19:35 оновлено 24 червня, 19:37
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Росіяни перекопують дороги, щоб перешкодити Пригожину і його найманцям доїхати до Москви.
окопи в РФ
Росіяни перекопують дороги, щоб зупинити вагнерівців / Колаж:: Главред, фото: скріншот з відео, Telegram

Ватажок ПВК "Вагнер" пішов зі своєю армією в наступ на Москву. Тепер там сподіваються, що цей наступ зможуть зупинити екскаватори. У Липецькій області буквально почали перекопувати траси. У Мережі вже поширилися відео.

Подібне спостерігається і в Тульській області. Там на дорогах роблять справжні рови, щоб призупинити просування найманців і не дати військовим колон наблизитися до Москви.

Варто відзначити, що колону "вагнерівців" вже помітили поблизу селища Красне в Липецькій області, яке розташоване за 400 кілометрів від Москви.

Дивіться відео про те, як росіяни намагаються зупинити просування "вагнерівців":

Військовий заколот Пригожина в РФ

23 червня ввечері засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин звинуватив російську регулярну армію в тому, що вона завдала ударів по тилових таборах його найманців. В результаті нібито "загинула величезна кількість солдатів".

Ватажок бойовиків назвав військове керівництво країни-агресорки Росії злом і заявив, що воно "має бути зупинено". Також він додав, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу прибув до Ростова, щоб провести операцію зі знищення ПВК Вагнер. Згодом стало відомо, що залишки підрозділів Вагнера на околицях Бахмута відкрили вогонь по регулярних військах РФ.

Вранці 24 червня ПВК Вагнер взяла під свій контроль місто Ростов-на-Дону. Пригожин розповів, що бойовики збили за ніч 3 вертольоти російських окупантів. Пізніше ПВК Вагнер захопила і Воронеж.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що в Росії почалася громадянська війна. Він підтвердив похід бойовиків Вагнера на Москву.

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