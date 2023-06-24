Пригожин збереже владу, якщо знищить російських військових - Ейдман

Російський політолог назвав єдиний варіант, при якому Пригожин зможе зберегти владу.

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Пригожин збереже владу, якщо знищить російських військових / скріншот

У ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина буде шанс зберегти якусь владу, але лише в тому випадку, якщо швидко розгромить російські війська. Про це в інтерв'ю Главреду розповів російський соціолог, політолог, автор книг Ігор Ейдман.

"Єдиний його шанс на владу - це швидкий розгром російських військ в Україні. Тобто гіпотетично у нього зараз ті ж інтереси, що і в України - він мріє про розгром російських військ, тому що тільки це дає йому шанс", - сказав Ейдман.

Якщо таке станеться, то це викличе "повний безлад" в Росії і в Кремлі.

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"На цій каламутній воді він міг би спливти", - додав Ейдман.

Політолог також переконаний, що якщо російські військові зможуть відбити атаку "вагнерівців", то після цього вони візьмуться за самого Пригожина.

"Якщо він зараз, імовірно, не зливає українській розвідці якісь дані і не намагається іншим способом допомогти Україні перемогти, то, я думаю, він дурень. А на дурня він не схожий", - додав Ейдман.

Хто такий Ігор Ейдман Ігор Віленович Ейдман (25 вересня 1968, Горький) — російський соціолог, один з найбільш публікованих дослідників путінізму як соціальної і політичної системи. З 1995-го по 2002-й рік очолював піар-агенцію "Центр соціальних інновацій". Ігор Ейдман є автором антиолігархічної кампанії Бориса Нємцова. З 2002-го по 2005-й рік Ігор Ейдман працював одночасно в центрі політконсалтингу "Ніколло М" і Всеросійському центрі вивчення громадської думки (він же ВЦВГД). У 2010-му році виступив одним з підписантів опозиційного листа "Путін повинен піти". У 2011-му році переїхав до Німеччини.

Ігор Ейдман в 2014-му році випустив книгу "Нова національна ідея Путіна". У 2016-му році була видана його книга "Система Путіна: Куди йде нова російська імперія?"

Ігор Ейдман - автор багатьох публікацій і статей, активно пише на своїх сторінках у соцмережах. У своїх матеріалах він детально розбирає сучасну російську політику, виступає проти війни в Україні, нещадно висміює Путіна, "духовні скрєпи" і "русский мир".

Військовий заколот Пригожина в РФ

23 червня ввечері засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин звинуватив російську регулярну армію в тому, що вона завдала ударів по тилових таборах його найманців. В результаті нібито "загинула величезна кількість солдатів".

Ватажок бойовиків назвав військове керівництво країни-агресорки Росії злом і заявив, що воно "має бути зупинено". Також він додав, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу прибув до Ростова, щоб провести операцію зі знищення ПВК Вагнер. Згодом стало відомо, що залишки підрозділів Вагнера на околицях Бахмута відкрили вогонь по регулярних військах РФ.

Вранці 24 червня ПВК Вагнер взяла під свій контроль місто Ростов-на-Дону. Пригожин розповів, що бойовики збили за ніч 3 вертольоти російських окупантів. Пізніше ПВК Вагнер захопила і Воронеж.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що в Росії почалася громадянська війна. Він підтвердив похід бойовиків Вагнера на Москву.

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