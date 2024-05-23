Німеччина різко змінила позицію щодо російських активів: в Reuters розкрили заковику

Уряд Німеччини знайшов рішення, як допомогти Україні із російськими активами, дотримуючись принципу суверенної недоторканності держав.

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Німеччина готова передати Україні доходи від заморожених активів РФ / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Німеччина готова використовувати доходи від заморожених російських активів для військової допомоги Україні. Про це повідомило Reuters.

"Якщо існуватиме юридично можливий механізм, який дозволить нам ще краще використовувати у майбутньому ці фінансові потоки від заморожених активів, то ми безумовно відкриті до цього", - повідомило джерело видання у Міністерстві фінансів Німеччини.

Уряд Німеччини стримано ставиться до планів США використовувати заморожені російські активи для військової допомоги Україні.

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Варто зазначити, що Німеччина готова конфіскувати лише доходи від російських активів, а не самі активи. Такий підхід, на думку німецького Міністерства фінансів, дозволить дотримуватися принципу суверенної недоторканності держав.

"Мова йде про доходи від заморожених активів. Справа не в самих активах", - заявив речник Німецького уряду Штеффен Хебештрайт у Берліні.

Агенство зазначає, що наступного тижня питання російських активів буде обговорюватися на зустрічі міністрів фінансів G7 в Італії. На цю зутстріч також запрошена Україна.

Що потрібно знати про Reuters? "Ройтерз" (англ. Reuters) — британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.

Домопога Україні від Заходу - передача російських активів

Нагадаємо, Європейський Союз схвалив рішення передати Україні доходи від заморожених активів Росії. Міністр закордонних справ Чехії Ян Липавський заявив, що Україна може отримати до 3 мільярдів євро цього року, 90% з яких підуть на військову підтримку.

Також американський конгресмен-республіканець Томас Кейн розповів, що США вже готовы почати нові поставки оброєння. Кейн зазначив, що це станеться раніше, ніж очікується, і повідомив, що нова версія законопроєкту про фінансування іноземної допомоги містить поліпшення, зокрема положення REPO для конфіскації заморожених активів Росії.

Крім цього, президент України планує відправитись до Франції. Він використає цю поїздку, щоб попросити збільшення військової підтримки та вимагатиме від США та європейських країн конфіскувати російські активи для фінансування оборонних потреб України та її відбудови.

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