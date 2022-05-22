Президент Польщі розповів про ганьбу окупантів в Україні

Дуда / president.gov.ua

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що українські воїни проявили більший героїзм, захищаючи нашу країну від російських окупантів, ніж від них очікував весь світ.

За його словами, військові продовжують мужньо захищати свій народ від повномасштабної агресії величезної армії найбільшої країни світу РФ вже майже три місяці. Про це Дуда сказав під час пресконференції після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Польський лідер зазначив, що окупанти розраховували "закидати українців шапками", проте здобути швидку перемогу за рахунок кількості військ ворогу не вдалося.

"А виявилося повністю навпаки: росіяни всі свої шапки втратили, тікаючи поспіхом з України, залишаючи свої танки, бронетехніку і запаси, тому що боялися, що українці їх розтрощать і знищать", – сказав Дуда.

При цьому політик зазначив, що в Польщі знали, що українці в разі нападу з боку РФ будуть чинити опір і давати відсіч ворогові.

"Ми сусіди і знаємо, що українці завжди були надзвичайно хоробрим народом і що Україна вистоїть під ударами агресора", – сказав він.

"Пан президент (Володимир Зеленський - ред.) постійно запевняв мене "Анджей, якщо хтось думає, що росіянам буде легко захопити Україну, помиляється. Люди тут готові боротися так, як ніде в світі. Будемо захищати Батьківщину до останнього", - розповів польський лідер.

Анжей Дуда підкреслив, що світ повинен продовжувати надавати Україні не тільки гуманітарну допомогу, але також без зупинки постачати Збройні сили нашої країни зброєю. В іншому випадку російська агресія загрожуватиме всьому світу.

За його словами, прискорити настання миру в Україні можна лише шляхом повної міжнародної ізоляції країни-агресора Росії, проти якої необхідно посилювати санкції.

Однак, додав Дуда, миру точно не вдасться досягти через тиск на Україну і спроби політиків умовити нашу країну погодитися на ганебні компроміси з окупантами.

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Війна Росії проти України

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович раніше заявив, що війська Росії почали поступово переходити до оборони на всій лінії фронту. Загарбники обкопуються і намагаються зайняти більш вигідні позиції для оборонних дій.

В Північноатлантичному альянсі вважають, що Україна може перемогти у війні з Росією. Як вважають в НАТО, українським військам вже вдалося змінити хід подій у військових діях. Тому у Києва з'явиться можливість повернути захоплені Російською державою Крим і Донбас.

Аналітики Американського Інституту вивчення війни прогнозують спробу російських військ утримати свої позиції на захід від міста Вовчанськ Харківської області. Вони спробують зберегти лінію забезпечення свого угруповання під родзинками. Наступати там вони вже не можуть, оскільки зазнали невдачі. Окупанти можуть вивести свої війська з регіону, а армія України піти в наступ на Ізюмському напрямку.

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