Зеленський різко відповів на петицію дозволити чоловікам виїзд за кордон під час війни

Володимир Зеленський / Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що не розуміє, до кого звернена петиція про скасування заборони виїзду чоловіків з території України – до нього або до батьків загиблих воїнів.

"Я, напевно, не до кінця розумію, до кого ця петиція – до мене або до батьків воїнів, які втратили цих людей через те, що вони захистили ціною свого життя Україну, той чи інший регіон, область, в більшості своїй, не своє місто, де вони народилися", - сказав він в ході прес - конференції після переговорів з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

"Коли сьогодні від 50 до 100 людей у нас можуть гинути на найскладнішому напрямку, сході, вони захищають нашу державу і незалежність", - сказав Зеленський.

"Тому, коли звертаються до мене з петицією, щоб наші чоловіки могли поїхати, думаю, це не зовсім до мене петиція", - сказав президент, додавши, що "у нас є час розглядати ту чи іншу петицію".

Зазначимо, що на сьогодні всі військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть законно виїхати з України (винятки: непридатність до військової служби, наявність трьох неповнолітніх дітей, прийомних дітей, догляд за особами з інвалідністю та ін.).

Петиція про скасування заборони виїзду чоловіків за кордон

Раніше на сайті президента з'явилася петиція з пропозицією скасувати заборону для чоловіків від 18 до 60 років на виїзд з країни.

Незабаром вона набрала необхідні 25 тисяч голосів і тепер на неї повинен відповісти президент.

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