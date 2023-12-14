'Не буде кінцем світу': Данілов прокоментував позицію Угорщини щодо вступу України до ЄС

За словами Данілова, у випадку, якщо початок переговорів про вступ України до Європейського союзу буде відкладено, це означає, що буде кінець світу.

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Данілов відреагував на можливе відкладення переговорів про вступ до ЄС / Колаж Главред, фото: УНІАН

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив про те, якою буде офіційна реакція Києва на відмову Угорщини голосувати за вступ України до Європейсткого Союзу. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов в інтерв'ю для la Repubblica, опублікованому у день початку саміту лідерів країн ЄС у Брюсселі.

Журналісти видання уточнили в секретаря РНБО Олексія Данілова про те, якою буде офіційна реакція Києва на блокування вступу України до ЄС з боку Угорщини.

"Ми були б розчаровані. Але це не буде кінцем світу. Мені цікаво інше. Що таке Європейський союз? Якщо це спільнота цінностей, ми, безумовно, відповідаємо всім критеріям свободи. Ми є демократичною країною. Спільнота, яка підтримує свободу слова та прав людини", - сказав Данілов. відео дня

Крім того, секретар Ради національної безпеки та оборони України наголосив, що перемога у війні проти Росії важлива не тільки для захисту українських громадян. Він висловив побоювання, що поразка України може відкрити дорогу для російської агресії проти інших країн, зокрема країн Балтії та Польщі, які можуть стати потенційними жертвами.

Вступ України до ЄС

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, лідери країн Європейського союзу можливо затвердять перегляд бюджету до 2027 року, що включає виділення 50 мільярдів євро для України. Про це повідомив єврокомісар з питань бюджету Йоханнес Хан. Він вказав, що Угорщина повинна ухвалити рішення щодо перегляду бюджету, оскільки це безпосередньо впливає на інтереси країни.

Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини, продовжує висловлювати свою незгоду із початком переговорів щодо вступу України до Європейського союзу. Про це він заявив під час брифінгу перед самітом.

Водночас, у середу, 13 грудня, уряд Іспанії висловив тверду підтримку європейській інтеграції України, зокрема, членства країни в Європейському союзі. Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес виражає надію на початок переговорів щодо вступу України до ЄС до кінця поточного року.

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