Уряд Німеччини не буде перешкоджати постачанню Польщею танків Leopard Україні - Бербок

Кілька країн хочуть передати українській армії танки німецького виробництва Leopard, але вони не можуть бути відправлені без згоди Німеччини.

Німеччина не заперечуватиме, якщо Польща передасть танки Leopard Україні / Фото УНІАН

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що уряд ФРН не заперечуватиме, якщо Польща передасть Україні танки Leopard 2. Про це Бербок заявила в ефірі французького телеканалу LCI.

Так, на питання, що станеться, якщо Польща відправить танки Leopard 2 без дозволу Німеччини, Бербок відповіла: "Це питання ще не ставилося, але якщо воно буде задане, ми не стоятимемо на шляху".

При цьому інтерв'юєр уточнив: "Якщо поляки надішлють танки (Україні, - ред.), ви не заперечуватимете?".

На що глава МЗС Німеччини чітко відповіла: "Ви мене правильно почули".

Зауважимо, що кілька країн хочуть передати українській армії танки німецького виробництва Leopard, але вони не можуть бути відправлені без згоди Німеччини.

Танк Leopard 2 - в чому його особливість Танк Leopard 2 - один з найвдаліших проектів в післявоєнній історії танкобудування. Його головна зброя - гладкоствольна гармата Rheinmetall RH-120. Вона використовується також в американських танках M1 Abrams, японських Type 90 і південнокорейських К1А1. На відміну від радянських танків у "Леопарда" ручна зарядка гармати. Снаряди танка зберігаються в спеціальній ніші у вежі, відокремленій від бойового відділення сталевими дверцятами. У разі детонації боєкомплекту вибухова хвиля виходить назовні через вишибні панелі та не завдає шкоди екіпажу. Вважається, що німецький танк здатний утримати 125 мм підкаліберний боєприпас радянських танків на відстані 1,5 км. Його гармата пробиває до 560 мм танкової броні на відстані в два кілометри. Для порівняння, російський Т-72Б3 має лобову броню на рівні 530 мм. Leopard 2 здатний вести ефективний вогонь на дальності до 5 км при русі бездоріжжям. Машина може розвивати швидкість до 68 км/год. Для повного розвороту на одному місці Leopard 2A4 потрібно всього 10 секунд.

Танки Leopard для України

Нещодавно стало відомо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц готовий передати Україні бойові танки Leopard 2 лише після того, як Вашингтон ухвалить рішення про постачання ЗСУ бойових танків M1 Abrams.

У Білому домі відповіли канцлеру Німеччини Олафу Шольцу про постачання танків в Україну. У Байдена вважають, що кожна країна повинна ухвалювати власне суверенне рішення про надання військової допомоги Україні.

Президент Володимир Зеленський заявив, що в питанні поставки танків для України не повинно бути коливань. Таким чином український лідер натякнув на Німеччину, яка досі не ухвалила рішення про передачу або реекспорт танків в рамках військової допомоги нашій країні. За словами президента, є конкретні речі, від яких залежить стійкість України на полі бою.

Пізніше польський прем'єр Матеуш Моравецький заявив, що якщо Берлін не зважиться на схвалення поставок Leopard Україні, Варшава передасть їх сама.

На американській авіабазі "Рамштайн" у Німеччині 20 січня відбулося восьме засідання Контактної групи з питань оборони України. На зустрічі в Рамштайні не було прийнято консолідованого рішення про постачання танків для ЗСУ. Як заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, є аргументи "за" поставки і аргументи "проти", які висуваються різними країнами.

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