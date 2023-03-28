'Дозволить РФ закріпитися': Блінкен назвав 'цинічною пасткою' заклики до припинення вогню в Україні

За словами Блінкена, необхідно проявляти обережність, коли мова йде про заклики до припинення вогню.

Ентоні Блінкен / УНІАН, 93 ОМБр Холодний Яр

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що передчасне припинення вогню в Україні може бути використано Росією на свою користь. Про це він заявив у своєму виступі на конференції "Справедливий і міцний мир в Україні".

За його словами, заклики до перемир'я в Україні можуть бути "цинічною пасткою", щоб заморозити конфлікт.

"Всі ми повинні усвідомлювати, що коли ми закликаємо до припинення вогню, з найкращими намірами до заморожування конфлікту, це дозволить РФ закріпитися і підготуватися до подальшої атаки", - підкреслив держсекретар.

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За словами Блінкена, все не можна йти найлегшим шляхом.

"Справедливо сказати, що ніхто не хоче миру більше, ніж український народ, адже він безпосередньо страждає від цього і цієї агресії. Але, він (мир, - Главред) повинен бути чесним і міцним", - додав він.

Напередодні Блінкен також прокоментував заклик до припинення вогню, озвучений Китаєм, зазначивши, що він не передбачає виведення російських військ з території України, а значить, фактично означає визнання російських завоювань.

Блінкен підтримав позицію президента Володимира Зеленського, що вимагає виведення російських військ з України.

Раніше під час великої прес-конференції президент України Володимир Зеленський заявив, що особисто планує зустрітися з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

На день річниці російського вторгнення в Україну Китай запропонував свій так званий "мирний план" з ідеями щодо врегулювання війни Росії проти України.

Документ називається "позиція Китаю щодо політичного врегулювання кризи в Україні". Оприлюднений документ складається з 12 пунктів.

При цьому "мирний план" Китаю не містить пункту про виведення військ РФ з України. Разом з тим в ньому закликається поважати територіальну цілісність всіх країн.

Зазначимо, що за даними Wall Street Journal, адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість оприлюднення розвідувальних даних, які, на її думку, свідчать про те, що Китай зважує, чи постачати Росії зброю для війни проти України.

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