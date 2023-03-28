Окуповані території залишаються за РФ: в ОП розкритикували "мирний план" Китаю

Михайло Подоляк прокоментував китайський "мирний план" щодо України.

Михайло Подоляк оцінив позицію Китаю / Офіс президента , ua.depositphotos.com

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував так званий "мирний план" щодо врегулювання в Україні, який раніше озвучували у Китаї.

Як зазначив він в ефірі Radio NV, у китайському "мирному плані" є "взаємозаперечні позиції".

"Ми пам'ятаємо, з одного боку, територіальна цілісність має ключовий фактор стабільності. Але водночас Китай говорить про негайне припинення вогню, що означатиме залишення окупованих територій в руках Російської Федерації, що взаємовиключає ці пункти", — говорить радник глави ОП.

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На його думку, в КНР зараз думають над тим, чи повинен Китай продовжувати наполягати на мирному плані і брати на себе більш істотні модераційні функції, або залишатися осторонь, поки вони не контролюють державність РФ як таку.

"Мені здається, Китай зараз над цим стратегічно думає", — додав Подоляк.

Раніше повідомлялося про те, що голова КНР Сі Цзіньпін міг планувати провести телефонну розмову з президентом Володимиром Зеленським після поїздки в Москву і переговорів з диктатором Володимиром Путіним.

Війна в Україні: позиція Китаю

Раніше під час великої прес-конференції президент України Володимир Зеленський заявив, що особисто планує зустрітися з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Нагадаємо, в день річниці російського вторгнення в Україну Китай запропонував свій так званий "мирний план" з ідеями щодо врегулювання війни Росії проти України.

Документ називається "позиція Китаю щодо політичного врегулювання кризи в Україні". Оприлюднений документ складається з 12 пунктів.

При цьому "мирний план" Китаю не містить пункту про виведення військ РФ з України. Разом з тим в ньому закликається поважати територіальну цілісність всіх країн.

Зазначимо, що за даними Wall Street Journal, адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість оприлюднення розвідувальних даних, які, на її думку, свідчать про те, що Китай зважує, чи постачати Росії зброю для війни проти України.

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