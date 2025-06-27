РФ вдарила по важливому енергооб’єкту: яка частина України може лишитися без світла

Російські війська обстріляли критичну інфраструктуру Херсонщини, залишивши мешканців без стабільного електропостачання.

https://glavred.net/war/rf-udarila-po-vazhnomu-energoobektu-kakaya-chast-ukrainy-mozhet-ostatsya-bez-sveta-10676891.html Посилання скопійоване

Окупанти пошкодили енергетичний об'єкт у регіоні, через що жителів попередили про можливі тривалі відключення світла / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Главред

Коротко:

Росія вдарила по енергооб'єкту на Херсонщині

Мешканців попередили про тривалі відключення світла

Обстріляно також житлові будинки і соціальні об’єкти

Жителів Херсонщини попередили про можливі тривалі перебої з електропостачанням через російський удар по критичній енергетичній інфраструктурі. Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Напередодні Дня Конституції росіяни вирішили занурити Херсонщину у темряву, атакувавши важливий енергетичний обʼєкт", — написав Прокудін у Telegram. відео дня

За його словами, російські війська атакували важливий енергетичний об'єкт, внаслідок чого виникли серйозні проблеми з електропостачанням у кількох населених пунктах.

Він зазначив, що енергетики вже працюють на місці й роблять усе можливе, щоб відновити стабільне постачання електроенергії. Водночас мешканців області закликають запастись необхідним і підготуватись до можливих тривалих відключень.

електроенергія / Інфографіка: Главред

"Прошу мешканців регіону підготуватися до тривалої відсутності світла. Енергетики роблять все можливе, аби стабілізувати ситуацію", — додав глава ОВА.

Крім того, 26 червня ворог обстріляв об’єкти соціальної інфраструктури — постраждали житлові будинки, газопроводи та гаражі.

Війна в Україні – останні новини

Раніше Главред повідомляв, що Росія вдарила по полігону з бійцями ЗСУ – з’явилися перші деталі. За останніми даними, внаслідок удару Росії по тренувальному полігону ЗСУ поранення дістав один військовослужбовець.

Крім того, увечері 26 червня Київ та Київська область зазнали атаки ворожих безпілотників. У столиці оголосили повітряну тривогу, сирени лунали по всьому регіону.

агадаємо, як раніше повідомляв Главред, військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці та колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ (2006–2010) Ігор Романенко зазначив, що Україні наразі бракує необхідних технічних ресурсів для ефективного стримування російської агресії. Він також підкреслив, що вживати термін "килимове бомбардування" стосовно масованих атак по Києву є некоректним.

Читайте також:

Хто такий Олександр Прокудін? Олександр Сергійович Прокудін – український державний службовець. Голова Херсонської ОДА з 7 лютого 2023 року.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред