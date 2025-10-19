Рус
Після підписання "мирної угоди" Трампа: війна в Ізраїлі знову відновилась

Юрій Берендій
19 жовтня 2025, 15:27
407
Ізраїль та ХАМАС знову опинилися у військовій конфронтації після порушення перемир’я в секторі Газа, повідомляється про численні бої уздовж кордону.
Коллаж: Главред, фото: скріншот з відео, White House/X

Про що йдеться у матеріалі:

  • Ізраїль завдав авіаударів по сектору Гази на фоні звинувачень в порушенні перемир'я
  • Міністр оборони закликав владу Ізраїлю відновити війну

Ізраїль повідомив про повітряну атаку в районі Рафаха, у відповідь на яку ЦАХАЛ здійснив три авіаудари. Увечері 17 жовтня ізраїльські ЗМІ повідомили, що бойовики в Рафасі, на півдні сектора Газа, атакували ізраїльських військових. Постраждалих не було, однак ізраїльські ВПС завдали ударів по цілях у цьому регіоні як відповідь на порушення перемир’я з боку палестинських угруповань. Про це повідомляє Bild.

В Ізраїлі заявили, що бойовики ХАМАС порушили режим припинення вогню, укладений за посередництва Дональда Трампа. Представники ізраїльських військових зазначили, що інформація про інцидент ще перевіряється. Тим часом телеканал Al-Arabiya повідомив про три авіаудари, здійснені ЦАХАЛом.

Дивіться відео атак ЦАХАЛу:

Після підписання 'мирної угоди' Трампа: війна в Ізраїлі знову відновилась
/ Фото: скріншот

За даними палестинських джерел, унаслідок ізраїльських атак у секторі Газа загинули двоє людей, що підтвердив і контрольований ХАМАС орган охорони здоров’я.

"Вони загинули в результаті авіаудару в районі Джебалія на півночі прибережної смуги. Крім того, надходять повідомлення про бойові дії на півдні сектора Газа, палестинці повідомляють агентству Reuters про вибухи і стрілянину в Рафаху. Очевидці також повідомляють про сильний танковий обстріл в місті Абассан недалеко від Хан-Юніса", - йдеться у матеріалі.

Що відопо про порушення перемир'я

Як повідомляє видання Ynet, палестинці заявили про обстріл інженерної техніки ЦАХАЛ у районі Рафаха, на що ізраїльські ВПС відповіли ударами по цьому району. Крім того, палестинські джерела повідомили про інтенсивний вогонь з боку кораблів ВМС по узбережжю.

Міністр оборони Ізраель Кац та військовий секретар залишили засідання уряду для оцінки ситуації.

Військовий кореспондент Walla, Амір Бухбут, зазначає, що бойовики ХАМАС вийшли з підземних тунелів, намагаючись врятувати залишене озброєння, попри домовленість про роззброєння угруповання за планом американського президента Дональда Трампа.

Джерела ЦАХАЛ повідомляють про зростання кількості сутичок з бойовиками уздовж кордону та біля узбережжя, включно з попереджувальним вогнем і авіаударами. Південне командування ЦАХАЛ підтверджує, що за останні дві доби кількість інцидентів з ХАМАС і палестинським населенням різко збільшилася уздовж "жовтої лінії" на кордоні та біля узбережжя Гази.

Військові стверджують, що ХАМАС, всупереч угоді, прагне повернути контроль над прикордонною зоною, відновити свободу дій і продемонструвати свою силу.

На недільні повідомлення про напад ХАМАС відреагував високопоставлений представник організації Іззат аль-Рішек, заявивши, що ХАМАС нібито дотримується режиму припинення вогню і звинуватив Ізраїль у провокації, стверджуючи, що саме ізраїльські війська продовжують порушувати перемир’я та виправдовують свої дії.

"Спроба Нетаньягу ухилитися від своїх зобов'язань відбувається під тиском з боку його коаліції терору, оскільки він прагне уникнути відповідальності перед посередниками", – сказав представник ХАМАС.

Ізраїль хоче відновлення війни

В Ізраїлі одним із перших на порушення перемир’я відреагував міністр національної безпеки Ітамар Бен Гвір, який звернувся до прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу з закликом відновити військові дії в секторі Газа після атаки ХАМАС. Він підкреслив, що дії бойовиків є явним порушенням угоди про припинення вогню.

"Я закликаю прем’єр-міністра наказати Армії оборони Ізраїлю відновити повномасштабні бойові дії в секторі у повній силі. Хибна віра в те, що ХАМАС змінить свою поведінку або навіть дотримуватиметься підписаної угоди, як і слід було очікувати, є небезпечною для нашої безпеки. Ця нацистська терористична організація має бути повністю знищена, і чим швидше, тим краще", – написав він в X.

Коли Ізраїль та Хамас прийняли перемир'я

З 10 жовтня між Ізраїлем і ХАМАС офіційно діє перемир’я, яке було підписано під час офіційного візиту президента США Дональда Трампа, який вже встиг записати мир на Близькому Сході в список "закінчених ним воєн". Проте за цей час уже сталися кілька інцидентів із застосуванням сили.

Раніше США попереджали про можливу нову ескалацію в Газі. У заяві Держдепартаменту висловлювалося занепокоєння щодо "неминучого" планованого нападу на палестинських цивільних, який розцінювався б як "пряме і серйозне порушення угоди про припинення вогню" та підірвав би досягнення мирного процесу.

У відповідь ХАМАС назвав ці повідомлення "безпідставними твердженнями", стверджуючи, що вони є частиною ізраїльської пропаганди.

Війна на Близькому Сході - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, gрезидент США Дональд Трамп оголосив, що війна в секторі Гази завершилася. Про це він заявив під час виступу в ізраїльському Кнесеті 13 жовтня.

До цього, американський лідер також повідомив про підписання першого етапу мирного плану між Ізраїлем і ХАМАС, який передбачає швидке звільнення всіх заручників і відведення ізраїльських військ із Гази.

Ще 29 вересня у Вашингтоні Трамп зустрівся з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу, де представив свій план припинення вогню. Після переговорів він оголосив на пресконференції низку ініціатив, спрямованих на завершення бойових дій у регіоні.

Про джерело: Bild

Bild - найпопулярніша щоденна газета в Німеччині, а також довгий час була найпопулярнішою газетою в Європі. Її платний тираж становить 986 027 примірників, що на 77,6% менше, ніж у 1998 р. Національний таблоїд видається берлінським видавництвом Axel-Springer-Verlag з червня 1952 року, повідомляє Вікіпедія.

Комерційний успіх газети спричинив появу медіа-бренду Bild, під яким Axel-Springer-Verlag видає кілька друкованих відгалужень і новинний портал Bild.de. У 2023 році медіакомпанія була змушена припинити свою діяльність у сфері виробництва телевізійних програм з телеканалом Bild, який проіснував лише два роки. Довгострокові плани видавця включають припинення випуску друкованої газети та перехід на повністю цифрову пропозицію.

У квітні 2022 року 603 284 читачі скористалися платною цифровою послугою Bild plus. За кількістю передплатників він є найбільшим у Європі та десятим у світі. За даними опитування Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), у березні 2019 року Bild.de є найвідвідуванішим новинним сайтом у Німеччині, який відвідало близько 25 мільйонів осіб.

новини Ізраїлю Напад ХАМАС на Ізраїль війна в Ізраїлі
