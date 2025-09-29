Трамп оголосив мирний план для завершення війни в Газі - що передбачається

Президент США Дональд Трамп представив у Вашингтоні комплексний план припинення вогню та відновлення Сектора Гази, та виставив умову для ХАМАС.

Трамп оголосив мирний план для завершення війни в Газі / Колаж Главред, фото: скріншоти з відео

Трамп оголосив умови припинення вогню в Секторі Гази

Якщо Хамас не погодиться на ці умови, військова операція Ізраїлю продовжиться

Президент США Дональд Трамп провів зустріч у Вашингтоні з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу, під час якої оголосив план припинення вогню в Секторі Гази. Після зустрічі на пресконференції Трамп представив ініціативи щодо припинення бойових дій у цьому регіоні, повідомляє Clash Report.

Що передбачає мирний план Трампа – основні пункти

1. Газа перетворюється на зону без тероризму й радикалізму, що не становить загрози сусідам.

2. Має відбутись реконструкція Гази для поліпшення життя її мешканців.

3. За згоди сторін війна негайно завершується, ізраїльські війська відступають, а бойові дії заморожуються.

4. Протягом 72 годин після прийняття угоди повертаються всі заручники, живі чи загиблі.

5. Після звільнення заручників Ізраїль відпускає 250 довічно засуджених і 1700 затриманих жителів Гази, а також повертає тіла за формулою "1 ізраїльтянин = 15 палестинців".

6. Члени Хамасу, що складуть зброю та визнають мир, отримають амністію або право виїзду.

7. Негайне надходження гуманітарної допомоги та відновлення інфраструктури сектора Газа.

8. Ввезення допомоги здійснюється через ООН та міжнародні організації, без втручання сторін.

9. Газа буде управлятися тимчасовим перехідним урядом технічного, аполітичного палестинського комітету, відповідального за щоденне функціонування державних служб та муніципалітетів для населення Гази. Цей комітет складатиметься з кваліфікованих палестинців та міжнародних експертів, а нагляд і контроль за його діяльністю здійснюватиме новий міжнародний перехідний орган, "Рада миру", очолювана президентом Дональдом Трампом, інші члени та глави держав будуть оголошені пізніше, серед них колишній прем'єр-міністр Тоні Блер.

Цей орган встановлюватиме рамки та займатиметься фінансуванням відновлення Гази до того часу, поки Палестинська адміністрація не завершить свою програму реформ, як зазначено в різних пропозиціях, включаючи мирний план президента Трампа 2020 року та саудівсько-французьку пропозицію, і не зможе безпечно та ефективно повернути контроль над Газою. Цей орган буде спиратися на найкращі міжнародні стандарти для створення сучасного та ефективного управління, яке слугуватиме інтересам населення Гази та сприятиме залученню інвестицій.

10. Запуск економічного плану розвитку із залученням міжнародних експертів та інвесторів.

11. Створення спеціальної економічної зони з пільговими умовами торгівлі.

12. Ніхто не буде змушений покидати Газу; можливість виїзду та повернення гарантується.

13. Хамас та інші угруповання не беруть участі в управлінні; вся військова інфраструктура ліквідується, проводиться демілітаризація.

14. Регіональні партнери гарантують виконання умов та безпеку сусідніх держав.

15. США разом із союзниками створюють Міжнародні сили стабілізації (МСС), які навчатимуть палестинську поліцію та контролюватимуть безпеку кордонів.

16. Ізраїль не анексує Газу та поступово виводить війська, передаючи контроль МСС та палестинській поліції.

17. Якщо Хамас відмовиться від угоди, допомога і відбудова триватимуть у зонах, вільних від терору.

18. Розвиток міжконфесійного діалогу для виховання культури миру та толерантності.

19. У разі успіху реформ ПА з’являться умови для шляху до палестинської державності.

20. США виступають посередником у політичному діалозі між Ізраїлем та Палестиною задля довготривалого миру.

Якщо ХАМАС не підтримає пропозицію президента США Трампа, військова операція Ізраїлю в Секторі Гази продовжиться.

Трамп підкреслив необхідність швидкої демілітаризації Гази, для чого потрібна згода ХАМАС, і закликав арабські та мусульманські громади, а також країни Близького Сходу, вплинути на організацію. Він висловив надію на мир і зазначив, що його угоду підтримали всі сторони, окрім ХАМАС.

"Якщо ХАМАС відхилить угоду, що завжди можливо, то вони залишаться самі. Усі інші її прийняли, але в мене таке відчуття, що ми отримаємо позитивну відповідь. Але якщо ні, то Ізраїлю доведеться зробити все для усунення небезпеки. Цю небезпеку спричиняє ХАМАС. Тиранія терору має закінчитися", — повідомив Дональд Трамп.

