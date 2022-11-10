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ЗСУ звільняють території на Луганщині: ворог намагається контратакувати та зазнає великих втрат

10 листопада 2022, 17:41

Ворог намагається атакувати на Авдіївському, Бахмутському та Сватівському напрямках – ЗСУ не дають можливостей для прориву оборони, сказав Сергій Череватий.

ВСУ, війська Росії
Війська України звільняють землі на Сватівському напрямку Луганської області / Колаж Reuters, 10-та гірсько-штурмова бригада

Армія України продовжує наступ на Донбасі. У Луганській області на Сватівському напрямку триває робота зі звільнення територій від російських окупантів. Ворог намагається там контратакувати і несе великі втрати. На Авдіївському та Бахмутському напрямках росіяни намагаються штурмувати позиції ЗСУ, але не можуть прорвати оборону. Про це розповів речник Східного угруповання українських військ Сергій Череватий.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що найжорстокіші бої між ЗСУ та військами РФ йдуть зараз на Авдіївському, Бахмутському та Сватівському напрямках.

За його словами, на Авдіївському та Бахмутському напрямках ворог намагається атакувати – росіяни проводять по декілька десятків штурмів на добу. Окупанти використовують всі види артилерії, реактивні системи залпового вогню, міномети і танки. Однак їм не вдається прорвати оборону ЗСУ.

Також військовий зазначив, що в Луганській області на Сватівському напрямку сили оборони України проводять планомірну роботу зі звільнення своїх територій. Ворог намагається контратакувати, проте несе великі втрати.

"Так, там (на Сватівському напрямку) йде постійна робота зі звільнення української землі, але ми не можемо поки детально про це говорити. Ворог теж намагається там контратакувати, але це завдає йому ще більших втрат. Ситуація контрольована, ситуація ламається, щоб її використовувати більш ефективно", - сказав Череватий.

Також Сергій Череватий підкреслив, що для детального коментування ситуації знадобиться ще трохи часу.

Війна Росії проти України на Донбасі

У розвідці США раніше повідомляли, що армія України може скористатися слабкістю військ Росії і за 6 тижнів досягти просування в Луганській області. Однак окупанти ще не зазнали поразки на війні. Вони можуть відновити свої військові можливості і здатні проводити артилерійські операції.

Військовий експерт Олег Жданов припустив, що якщо ЗСУ звільнять окупований Херсон, війська можуть бути перекинуті, в тому числі, на Донецький і Луганський напрямки. Таким чином, Україна може посилити наступ на Донбасі.

Представник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий заявляв, що Москва поставила перед своїми окупаційними військами завдання повністю захопити Донбас. Українські війська на складних ділянках продовжують тримати оборону.

Інші новини:

ЗСУ війська Росії новини Донбасу війна Росії та України Сергій Череватий
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