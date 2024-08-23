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Україна та Індія підписали 4 угоди: Зеленський розкрив перші результати візиту Моді

Руслана Заклінська
23 серпня 2024, 16:32
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Під час офіційного візиту Президент України та прем'єр-міністр Індії уклали кілька угод, які мають на меті посилення співпраці між країнами.
Україна та Індія підписали 4 угоди: Зеленський розкрив перші результати візиту Моді
Україна та Індія підписали пакет важливих документів / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України

Україна та Індія підписали чотири документи про співпрацю. Вони охоплюють сферу медицини, сільського господарства, гуманітарної допомоги та культури. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді у п'ятницю, 23 серпня.

"На сьогодні ми погодили... чотири документи в цей історичний візит прем'єр-міністра Моді між Україною та Індією", - сказав Зеленський.

Президент уточнив, що ці угоди стосуються медичної сфери, аграрного сектору, гуманітарної співпраці та культури.

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"І підготовлена спільна заява за змістом візиту прем'єр-міністра і щодо розбудови стратегічного партнерства між нашими країнами, торгівлі між нашими країнами та військово-технічна співпраця. Все це має зміцнюватися", - зазначив глава держави.

Під час візиту Україна та Індія підписали:

  1. Меморандум про взаєморозуміння між Кабінетом міністрів України та урядом Республіки Індія щодо індійської гуманітарної грантової допомоги для підтримки розвитку громад.
  2. Угоду про співпрацю в галузі сільського господарства та харчової промисловості.
  3. Програму культурного співробітництва на 2024-2028 роки.
  4. Меморандум про взаєморозуміння між Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками та Центральною інспекцією з контролю за стандартами лікарських засобів МОЗ Індії.

"Індія підтримує наш державний суверенітет і територіальну цілісність. І це важливо, бо всі у світі мають однаково поважати Статут ООН", - додав президент України.

  • Візит прем'єр-міністра Індії до України 23 серпня
    Візит прем'єр-міністра Індії до України 23 серпня Фото: Офіс президента України
  • Візит прем'єр-міністра Індії до України 23 серпня
    Візит прем'єр-міністра Індії до України 23 серпня Фото: Офіс президента України
  • Візит прем'єр-міністра Індії до України 23 серпня
    Візит прем'єр-міністра Індії до України 23 серпня Фото: Офіс президента України
  • Візит прем'єр-міністра Індії до України 23 серпня
    Візит прем'єр-міністра Індії до України 23 серпня Фото: Офіс президента України
  • Візит прем'єр-міністра Індії до України 23 серпня
    Візит прем'єр-міністра Індії до України 23 серпня Фото: Офіс президента України
  • Візит прем'єр-міністра Індії до України 23 серпня
    Візит прем'єр-міністра Індії до України 23 серпня Фото: Офіс президента України

Також президент Зеленський сподівається, що Індія приєднається до спільного комюніке Саміту миру.

"Питання закінчення війни і справедливого миру - це пріоритет. Ми провели нещодавно перший інавгураційний Саміт миру, і хочу подякувати за те, що Індія була присутня на цьому саміті. Сьогодні однією з тем буде Саміт миру, як ми будемо просуватися у цьому напрямку. Ми дуже очікуємо, що Індія зможе приєднатися до спільного комюніке саміту, про це я буду говорити з прем’єр-міністром", - cказав глава держави.

Хто такий Нарендра Моді?

Нарендра Дамодардас Моді — індійський політичний і державний діяч. 14-й Прем'єр-міністр Індії з 26 травня 2014. Лідер Бхаратія джаната парті. Головний міністр штату Гуджарат з 7 жовтня 2001 до 22 травня 2014, пише Вікіпедія.

Індія відмовилася засудити повномасштабне російське вторгнення в Україну у 2022 році та залишилася нейтральною. Індійський уряд організував операцію "Ґанґа", яка була спрямована на повернення на батьківщину індійців, які опинилися в Україні під час війни. Індія евакуювала близько 20 000 індійських громадян в Україні, з яких трохи більше ніж 18 000 були студентами.

Візит Моді в Україну – що відомо

Нагадаємо, у липні прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді прибув з дводенним візитом до Росії, де він зустрівся та пообіймався з Володимиром Путіним. Президент України Володимир Зеленський розкритикував індійського колегу і зазначив, що в той час, коли Росія вбиває мирних жителів України, лідер найбільшої демократії обіймає "найкривавішого злочинця", що підриває мирні зусилля.

Як відомо, 23 серпня прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді відвідав Київ для зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Це перший візит індійського прем'єра до України.

Американські ЗМІ припускають, що Моді може передати Зеленському послання від Путіна. Лідери обговорять двостороннє співробітництво та підпишуть низку документів.

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