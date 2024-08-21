Моді в Києві хоче говорити про перспективи щодо закінчення війни в Україні

Під час візиту до Києва прем'єр міністр Індії Нарендра Моді планує обговорити можливість мирного закінчення війни між країною-агресором Росією і Україною. Про це пише Reuters.
За даними видання, про це індійський чиновник заявив напередодні від'їзду спершу до Польщі, а потім до України у середу, 21 серпня. Моді має намір "поділитися перспективами" щодо мирного вирішення конфлікту.
Окрім цього у планах глави уряду Індії налагодження та зміцнення двосторонньої співпраці з Україною. При цьому він називає себе, як представника Індії другом України.
"Як друг і партнер ми сподіваємося на швидке відновлення миру та стабільності в регіоні", – наголосив Моді.
Що потрібно знати про Reuters?
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Відносини Індії та України - що відомо
Нагадаємо, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді планує візит до України цього тижня. Це стане першим його приїздом до Києва з початку повномасштабного вторгнення країни-агресора Росії.
Напередодні Індія неоднозначно проявилася на світовій арені. Зокрема, після масованого обстрілу окупантами України 8 липня 2024 року, Моді обіймався з російським диктатором Путіним, що розлютило Володимира Зеленського, який різко прокоментував їхню зустріч. Він заявив, що у той час, коли Росія своїми ракетами вбиває більше 35 мирних жителів України, лідер найбільшої у світі демократії обіймає найкривавішого злочинця. Це є нищівним ударом по мирних зусиллях.
Згодом представник держдепу США Блінкен на зустрічі з міністром закордонних справ Індії Джайшанкаром наголосив на важливості "справедливого і міцного миру" для України. Обговорення відбулося на тлі запланованого візиту в Україну прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді.
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