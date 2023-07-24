"Пообіцяв угамувати свій запал": у Мережі дізналися, яку долю в РФ приготували Гіркіну

У Росії на ексватажка бойовиків "ДНР" Ігоря Гіркіна чекають два варіанти розвитку подій.

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На допиті Гіркін поводився тихо, виглядав пригніченим і висловив готовність угамувати свій запал / Колаж: Главред, фото: скріншот

Один з колишніх ватажків бойовиків "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), якого заарештували в РФ, на допиті нібито пообіцяв припинити критику на адресу російського військового керівництва і самого диктатора РФ Володимира Путіна. Про це пише Telegram-канал Генерал СВР, який часто ділиться інсайдами з Кремля.

За даними каналу, "боротьбу з ультрапатріотами курирує особисто секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев", про якого "Гіркін відгукувався з великою повагою та робив ставку як на єдину адекватну людину в оточенні президента".

"Патрушев розповів Путіну, що на допиті Гіркін поводився тихо, виглядав сильно пригніченим, відповідав на всі поставлені запитання та висловив готовність угамувати свій запал, піти з інформаційного простору, припинити членство в неформальних об'єднаннях і визнав, що "перегнув палицю" різко висловлюючись у бік президента і в цілому з актуальних подій, сподіваючись на колишні заслуги", - йдеться у повідомленні.

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Генерал СВР зазначає, що в РФ для Гіркіна готують два варіанти.

"Перший - "згноїти" у в'язниці, створивши нестерпні умови, і другий, з меншими шансами на реалізацію, випустити на волю та показати приклад зламаного, або, якщо завгодно, покірного ультрапатріота", - повідомили на каналі.

Арешт Гіркіна-Стрєлкова в Росії

21 липня стало відомо, що працівники ФСБ затримали Ігоря Стрєлкова, який у 2014 році керував військами самопроголошеної "ДНР". В його квартирі співробітники Слідчого комітету провели обшук.

Пізніше в Мережі з'явилися перші кадри після затримання Гіркіна із зали суду.

Увечері цього ж дня Гіркін був заарештований на 2 місяці – до 18 вересня. Його звинувачують у публічних закликах до здійснення екстремістської діяльності за допомогою інтернету. Гіркіну загрожує до 5 років в'язниці.

Також під час пікету на підтримку затриманого екслідера бойовиків у Москві біля будівлі суду затримали колишнього "губернатора ДНР" Павла Губарєва, який є найближчим соратником Ігоря Стрєлкова (Гіркіна).

Російський соціолог, публіцист, автор книг Ігор Ейдман назвав умову, за якої Гіркіна можуть відпустити на свободу.

"Якщо він кровно пообіцяє, що замовкне, або, навпаки, співатиме Путіну дифірамби, то, можливо, його і випустять. Але щоб людина в "пабліку", живучи в Росії та маючи сотні тисяч підписників дозволяла собі такі жорсткі й, можна сказати, образливі випади проти Путіна, то такого в нинішній Росії більше не дозволять", - сказав Ейдман.

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