Соратник Гіркіна: у Москві біля будівлі суду затримали колишнього 'губернатора ДНР'

У п’ятницю, 21 липня, біля будівлі Міщанського суду Москви затримали колишнього ватажка "ДНР" Павла Губарєва, який є найближчим соратником Ігоря Стрєлкова (Гіркіна).
Російські Telegram-канали публікують кадри з місця інциденту. На відео можна побачити, як воєнний злочинець збирав мітинг поруч із будівлею суду.
Навколо Губарєва скупчилися десятки людей, тримаючи плакати та скандуючи гасло "Свободу Стрєлкову". У цей час соратник Гіркіна виступав із мікрофоном перед натовпом людей, але його промову перервали силовики.
Правоохоронці країни-агресорки супроводили Губарєва до поліцейської машини і відвезли.
Варто зауважити, що раніше Губарєв був так званим "народним губернатором "ДНР".
Дивіться відео у нашому телеграм-каналі, як у Москві затримали Губарєва:
Затримання та арешт Стрєлкова-Гіркіна
Колишній так званий "міністр оборони" російських терористів "ДНР" Ігор Стрєлков-Гіркін 21 липня був затриманий у Москві. У його квартирі силовики провели обшуки. За словами дружини Гіркіна, йому інкримінують тероризм.
Пізніше стало відомо, що Гіркіна затримали після доносу, який написав колишній депутат з Ярославля, вагнерівець Дмитро Петровський.
На думку пропагандистів Росії, є декілька версій, за що затримали Гіркіна. Зокрема, Гіркін багато критикував російську владу і говорив, що в Росії вже почалася смута. Він закликав Путіна провести нову мобілізацію.
Нещодавно стало відомо, що Ігор Гіркін-Стрєлков заарештований на 2 місяці – до 18 вересня. Його звинувачують у публічних закликах до здійснення екстремістської діяльності за допомогою Інтернету. Гіркіну загрожує до 5 років в'язниці. Його заарештували після того, як він різко висловився на адресу директора країни-агресора Росії Володимира Путіна.
Вас може зацікавити: