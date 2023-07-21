Соратник Гіркіна: у Москві біля будівлі суду затримали колишнього 'губернатора ДНР'

Цьому передував одиночний пікет Губарєва з плакатом "Свободу Стрєлкову".

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У Москві біля будівлі суду затримали колишнього "губернатора ДНР" / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

У п’ятницю, 21 липня, біля будівлі Міщанського суду Москви затримали колишнього ватажка "ДНР" Павла Губарєва, який є найближчим соратником Ігоря Стрєлкова (Гіркіна).

Російські Telegram-канали публікують кадри з місця інциденту. На відео можна побачити, як воєнний злочинець збирав мітинг поруч із будівлею суду.

Навколо Губарєва скупчилися десятки людей, тримаючи плакати та скандуючи гасло "Свободу Стрєлкову". У цей час соратник Гіркіна виступав із мікрофоном перед натовпом людей, але його промову перервали силовики.

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Правоохоронці країни-агресорки супроводили Губарєва до поліцейської машини і відвезли.

Варто зауважити, що раніше Губарєв був так званим "народним губернатором "ДНР".

Дивіться відео у нашому телеграм-каналі, як у Москві затримали Губарєва:

У Москві біля будівлі суду затримали колишнього "губернатора ДНР" / скріншот

Затримання та арешт Стрєлкова-Гіркіна

Колишній так званий "міністр оборони" російських терористів "ДНР" Ігор Стрєлков-Гіркін 21 липня був затриманий у Москві. У його квартирі силовики провели обшуки. За словами дружини Гіркіна, йому інкримінують тероризм.

Пізніше стало відомо, що Гіркіна затримали після доносу, який написав колишній депутат з Ярославля, вагнерівець Дмитро Петровський.

На думку пропагандистів Росії, є декілька версій, за що затримали Гіркіна. Зокрема, Гіркін багато критикував російську владу і говорив, що в Росії вже почалася смута. Він закликав Путіна провести нову мобілізацію.

Нещодавно стало відомо, що Ігор Гіркін-Стрєлков заарештований на 2 місяці – до 18 вересня. Його звинувачують у публічних закликах до здійснення екстремістської діяльності за допомогою Інтернету. Гіркіну загрожує до 5 років в'язниці. Його заарештували після того, як він різко висловився на адресу директора країни-агресора Росії Володимира Путіна.

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