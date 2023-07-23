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Телевізор, холодильник та бібліотека: у РФ повідомили, де тримають Гіркіна

Аліна Дембіцька
23 липня 2023, 23:52 оновлено 23 липня, 23:52
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Стрєлков перебуває у двомісній камері, у нього є телевізор і холодильник, він уже скористався бібліотекою.
Гиркин
У Росії назвали місцезнаходження затриманого Гіркіна / скріншот із відео

Колишній так званий "міністр оборони" російських терористів "ДНР" Ігор Стрєлков-Гіркін, якого заарештовали у справі про заклики до екстремізму, перебуває у двомісній камері СІЗО "Лефортово" у Москві. Про це повідомив відповідальний секретар московської Громадської спостережної комісії (ГСК) Олексій Мельников у коментарі журналістам, повідомляє російський "Интерфакс".

"Учора ми відвідали СІЗО-2 ФСВП Росії, більш відоме як "Лефортово", і зайшли в камеру Ігоря Гіркіна", - сказав Мельников.

За його словами, Стрєлков перебуває у двомісній камері, у нього є телевізор і холодильник, він уже скористався бібліотекою.

відео дня

Представник ГСК додав, що Стрєлков відмовився коментувати умови утримання в СІЗО, але "ознак морального або фізичного тиску виявлено не було".

Затримання та арешт Стрєлкова-Гіркіна

Колишній так званий "міністр оборони" російських терористів "ДНР" Ігор Стрєлков-Гіркін 21 липня був затриманий у Москві. У його квартирі силовики провели обшуки. За словами дружини Гіркіна, йому інкримінують тероризм.

Пізніше стало відомо, що Гіркіна затримали після доносу, який написав колишній депутат з Ярославля, вагнерівець Дмитро Петровський.

На думку пропагандистів Росії, є декілька версій, за що затримали Гіркіна. Зокрема, Гіркін багато критикував російську владу і говорив, що в Росії вже почалася смута. Він закликав Путіна провести нову мобілізацію.

Нещодавно стало відомо, що Ігор Гіркін-Стрєлков заарештований на 2 місяці – до 18 вересня. Його звинувачують у публічних закликах до здійснення екстремістської діяльності за допомогою Інтернету. Гіркіну загрожує до 5 років в'язниці. Його заарештували після того, як він різко висловився на адресу директора країни-агресора Росії Володимира Путіна.

Публіцист і політолог Андрій Піонтковський назвав причину арешту Гіркіна. За його словами, терорист Ігор Гіркін-Стрєлков був арештований через те, що вирішив піти проти двох ключових партій війни в Росії – Міноборони окупантів та угруповання Євгена Пригожина. Тепер Гіркін, ймовірно, пошкодував, що потрапив не в Гаагу, а до російської в'язниці, де йому буде набагато важче.

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