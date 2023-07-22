Ейдман назвав умови для того, щоб Гіркіна випустили на волю

У Росії більше не дозволять, щоб хтось, маючи сотні тисяч підписників, дозволяв собі жорсткі та образливі випади проти диктатора Путіна.

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Ігор Ейдман вважає, що за Гіркіним навряд чи стоїть ФСБ / Колаж: Главред, фото: Facebook, скріншот

У країні-агресорі РФ заарештували одного з колишніх ватажків терористів "ДНР" Ігоря Стрєлкова-Гіркіна. Його звинувачують у публічних закликах до здійснення екстремістської діяльності за допомогою інтернету. Російський соціолог, публіцист, автор книг Ігор Ейдман назвав умову, за якої Гіркіна можуть відпустити на свободу.

"Якщо він кровно пообіцяє, що замовчить, або, навпаки, співатиме Путіну дифірамби, то, можливо, його і випустять. Але щоб людина в "пабліку", живучи в Росії та маючи сотні тисяч підписників дозволяла собі такі жорсткі й, можна сказати, образливі випади проти Путіна, то такого в нинішній Росії більше не дозволять", - сказав Ейдман в інтерв'ю Главреду.

Він додав, що за Гіркіним навряд чи стоїть ФСБ, хоча чутки про це ходять.

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"Так, він (Гіркін, - ред.) служив у ФСБ, але його вже списали і здали, як порожню тару, тому що він дуже борзо поводився. Звичайно, якісь зв'язки у нього залишилися, і він, можливо, намагається підтримувати якісь стосунки і зараз. І ФСБ теоретично може його використовувати. Але і так абсолютно зрозуміло, що ці його антипутінські ескапади, де він шкодує, що Путін, на відміну від Катерини II, не має талановитих коханців, не могли бути дорученням ФСБ, тому що це б погано закінчилося для них самих", - пояснив Ейдман.

Хто такий Ігор Ейдман Ігор Віленович Ейдман (25 вересня 1968, Горький) — російський соціолог, один з найбільш публікованих дослідників путінізму як соціальної і політичної системи. З 1995-го по 2002-й рік очолював піар-агенцію "Центр соціальних інновацій". Ігор Ейдман є автором антиолігархічної кампанії Бориса Нємцова. З 2002-го по 2005-й рік Ігор Ейдман працював одночасно в центрі політконсалтингу "Ніколло М" і Всеросійському центрі вивчення громадської думки (він же ВЦВГД). У 2010-му році виступив одним з підписантів опозиційного листа "Путін повинен піти". У 2011-му році переїхав до Німеччини.

Ігор Ейдман в 2014-му році випустив книгу "Нова національна ідея Путіна". У 2016-му році була видана його книга "Система Путіна: Куди йде нова російська імперія?"

Ігор Ейдман - автор багатьох публікацій і статей, активно пише на своїх сторінках у соцмережах. У своїх матеріалах він детально розбирає сучасну російську політику, виступає проти війни в Україні, нещадно висміює Путіна, "духовні скрєпи" і "русский мир".

Арешт Гіркіна-Стрєлкова в Росії

21 липня стало відомо, що працівники ФСБ затримали Ігоря Стрєлкова, який у 2014 році керував військами самопроголошеної "ДНР". В його квартирі співробітники Слідчого комітету провели обшук.

Пізніше в Мережі з'явилися перші кадри після затримання Гіркіна із зали суду.

Увечері цього ж дня Гіркін був заарештований на 2 місяці – до 18 вересня. Його звинувачують у публічних закликах до здійснення екстремістської діяльності за допомогою інтернету. Гіркіну загрожує до 5 років в'язниці.

Також під час пікету на підтримку затриманого екслідера бойовиків у Москві біля будівлі суду затримали колишнього "губернатора ДНР" Павла Губарєва, який є найближчим соратником Ігоря Стрєлкова (Гіркіна).

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