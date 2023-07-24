Пішов проти двох партій війни: Піонтковський назвав причину арешту Гіркіна

Терорист Гіркін пошкодував, що відмовився від довічного терміну в Гаазі – у в'язниці країни-агресора РФ йому буде набагато гірше, вважає Андрій Піонтковський.

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Гіркіна заарештували через його критику на адресу угруповання Пригожина і Міноборони РФ - Піонтковський / Колаж: Главред, фото: скріншот соцмережі

Терорист Ігор Гіркін-Стрєлков був арештований через те, що вирішив піти проти двох ключових партій війни в Росії – Міноборони окупантів та угруповання Євгена Пригожина. Тепер Гіркін, ймовірно, пошкодував, що потрапив не в Гаагу, а до російської в'язниці, де йому буде набагато важче. Про це заявив публіцист і політолог Андрій Піонтковський.

В ефірі телеканалу Freedom він поділився думкою, згідно з якою Гіркіна заарештували через критику на адресу одразу двох основних груп війни - Міноборони окупантів Росії і угруповання Пригожина.

Групи конкурують між собою, а Гіркін попався, тому що залишився без прикриття будь-якої з цих двох сил.

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"Гіркін дуже пожалував про те, що відмовився від прекрасної затишної камери на довічному в Гаазі. У російській в'язниці йому буде набагато гірше", - підкреслив Андрій Піонтковський.

Арешт бойовика Гіркіна в Росії

Колишній ватажок бойовиків "ДНР" Ігор Гіркін 21 липня був затриманий у Москві. Силовики провели обшуки у його помешканні. Дружина Гіркіна-Стрєлкова заявила, що йому інкримінують екстремізм.

У Головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що буде "загострення" в Кремлі через затримання Гіркіна. За словами представника української військової розвідки Андрія Юсова, інцидент продемонстрував посилення протистояння веж Кремля.

Увечері 21 липня Міщанський суд Москви заарештував Ігоря Гіркіна. Терорист перебуватиме ц СІЗО 2 місяці – до 18 вересня. Йому інкримінують статтю 280 КК РФ (Ненависть або ворожнеча, а також приниження людської гідності). Бойовику загрожує до 5 років ув'язнення під вартою.

Журналісти відзначили, що Гіркіна заарештували після того, як він припустився жорсткої критики на адресу глави Кремля Володимира Путіна.

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