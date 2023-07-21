Живий, але засмучений: у Мережі з'явилися перші кадри із затриманим Гіркіним

Терориста Ігоря Гіркіна привезли до суду. Йому обиратимуть запобіжний захід.

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З'явилися перші кадри Гіркіна після його затримання / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Відомого терориста "ДНР" Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) затримали російські силовики. Вже з'явилися перші кадри після його затримання. У Мережі поширилося відео з суду.

Візуально на обличчі Гіркіна немає ознак побиття. Його привезли в будівлю суду для обрання запобіжного заходу.

Російські Telegram-канали повідомляють про те, що слідство наполягає на взятті Гіркіна під варту. Його звинувачують у закликах до здійснення екстремістської діяльності в Інтернеті.

відео дня

Варто зазначити, що журналістам було заборонено ставити йому запитання. Гіркін просто сидить і мовчить.

Дивіться перше відео після затримання Гіркіна:

З'явилися перші кадри після затримання Гіркіна / фото: скріншот

Затримання Гіркіна

21 липня стало відомо про те, що Ігоря Гіркіна затримали силовики. Його вивели з дому. Після цього в квартирі почали проводити обшуки.

"Сьогодні, приблизно об 11:30 до нас приїхали представники Слідчого комітету. Мене в цей час вдома не було. Незабаром, зі слів консьєржа, вони вивели мого чоловіка під руки і відвезли в невідомому напрямку. Від друзів мені вдалося з'ясувати, що моєму чоловікові висунуті звинувачення за статтею 282 КК РФ (Екстремізм)", - написала дружина Гіркіна.

Стало відомо про те, що заяву на Гіркіна написав "вагнерівець" Дмитро Петровський через те, що той "образив Путіна".

Після затримання Гіркіна у ГУР анонсували "загострення" в Кремлі. Затримання Гіркіна показує, що жителі веж Кремля переходять в активну фазу внутрішнього протистояння, заявили в українській розвідці.

Також припускалося, за що могли затримати Гіркіна. Були опубліковані найяскравіші висловлювання "Стрєлкова", в яких він критикував російську владу.

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