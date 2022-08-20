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Польща у відповідь на брязкання РФ ракетами застосує статтю НАТО про захист

20 серпня 2022, 22:42

Польща у відповідь на розміщення РФ ракет в Калінінградській області адекватно відповісти. Зокрема, офіційна Варшава може активізувати 5 статтю Статуту НАТО.

Польща, САУ
Польща у відповідь на брязкання РФ ракетами застосує статтю НАТО про захист / ua.depositphotos.com і УНІАН

Польща у відповідь на розміщення РФ гіперзвукових ракет в Калінінградській області буде активізувати 5 статтю Статуту НАТО. Про це заявив держсекретар Міноборони Польщі Войцех Скуркевич, повідомляє польське видання PAP.

"Як держава на східному фланзі НАТО ми повністю усвідомлюємо загрозу, і наші дії будуть адекватні діям, які робить Росія", – сказав він.

Скуркевич зазначив, що Польща перебуває в постійному контакті з партнерами по НАТО. За його словами, у разі виникнення реальної загрози буде автоматично введена в дію 5-та стаття Статуту НАТО, яка передбачає колективний захист.

"Відповідні зобов'язання чітко озвучені членами Північноатлантичного Альянсу і президентом США Джо Байденом", – зазначив він.

Довідка. Стаття № 5 Статуту НАТО передбачає, що в разі збройного нападу на будь-яку з держав НАТО всі інші члени Альянсу вважають цей акт нападом на них усіх. Вперше в своїй історії НАТО застосувала статтю 5 після терористичних актів 11 вересня 2001 року проти США.

Нагадаємо, раніше Литва з 18 червня, керуючись санкціями Євросоюзу щодо Росії, прийняла рішення про припинення транзиту низки російських товарів в Калінінградську область. Губернатор регіону Антон Аліханов заявив, що ембарго торкнулося близько 50% всіх вантажів, які потрапляли в область з інших російських регіонів.

Пізніше депутат Держдуми РФ і генерал Андрій Гурульов на російському ТБ говорив - Лондон стане першим містом, який РФ почне бомбити, якщо блокада Калінінграда призведе до Третьої світової.

"Ми точно не почнемо з Варшави, Парижа чи Берліна. Першим постраждалим буде Лондон. Кришталево ясно, що загроза миру виходить від англосаксів" - додав депутат.

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Автор: Єгор Бунін
новини Польщі крилаті ракети Калінінградська область
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