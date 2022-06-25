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Блокада Калінінграда: Лукашенко на зустрічі з Путіним звинуватив Литву у війні проти Росії

25 червня 2022, 19:38

Путін запевнив Лукашенка, що РФ дасть важку зброю білоруській армії ‒ для того, щоб посилити "оборону Союзної держави від агресивних дій Заходу".

Калінінград, Путін, Лукашенко
Лукашенко заявив, що Литва фактично пішла війною проти Росії / колаж УНІАН і ua.depositphotos.com/

Диктатор Білорусі Олександр Лукашенко під час свого візиту до Москви і зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним порахував блокаду доставки деяких товарів в місто Калінінград (її нещодавно запустили Польща і Литва) практично "оголошенням війни". Слова Лукашенка наводить російське пропагандистське агентство інформагентство "РІА Новості".

"Нас дуже напружує та ситуація і політика, яку проводять наші сусіди. Ви в загальних рисах знаєте-це керівництво Польщі і керівництво Литви. Політика (спрямована – Главред) на конфронтацію [...] наростає потік інформації про їхній задум призупинити транзит з Росії через Білорусь до Калінінграда, ізолювати Калінінград. Ну, слухайте, це вже схоже на оголошення війни!",- сказав білоруський диктатор.

Лукашенко також додав, що сподівається ‒ Росія дасть "жорстку і дзеркальну відповідь на ці "ворожі дії" вищевказаних країн.

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Нагадаємо, раніше Литва з 18 червня, керуючись санкціями Євросоюзу щодо Росії, прийняла рішення про припинення транзиту низки російських товарів в Калінінградську область. Губернатор регіону Антон Аліханов заявив, що ембарго торкнулося близько 50% всіх вантажів, які потрапляли в область з інших російських регіонів.

Пізніше депутат Держдуми РФ і генерал Андрій Гурульов на російській ТБ говорив - Лондон стане першим містом, який РФ почне бомбити, якщо блокада Калінінграда призведе до Третьої світової.

"Ми точно не почнемо з Варшави, Парижа чи Берліна. Першим постраждалим буде Лондон. Кришталево ясно, що загроза миру виходить від англосаксів" - додав депутат.

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Автор: Єгор Бунін
новини Росії Олександр Лукашенко Володимир Путін Калінінград,
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