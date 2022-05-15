На зло Росії: у Польщі закликали демілітаризувати Калінінград

У Польщі закликали демілітаризувати Калінінград / УНІАН

НАТО має демілітаризувати Калінінградську область Росії, якщо Фінляндія і Швеція приєднаються до Альянсу, повідомив в інтерв'ю виданню Dorzeczy.pl колишній заступник міністра оборони Польщі Ромуальд Шереметьєв.

На запитання, як вступ Фінляндії та Швеції до НАТО змінить ситуацію в Європі, польський політик відповів:

"Безпека всього східного флангу буде значно посилена, тому що і у фінів, і у шведів є пристойні армії. Більш того, в такій системі Балтійське море стане морем НАТО. Однак буде дуже суттєва проблема так званого Калінінграду".

Шереметьєв зазначив, що треба "попросити Калінінград перестати називати себе ім'ям злочинця Калініна", оскільки цей радянський діяч несе відповідальність за розстріли польських військовополонених у Катині.

"По-друге, цей регіон потрібно демілітаризувати, тому що не може бути, щоб НАТО сиділо на пороховій бочці", - підкреслив він.

читайте також"Беріть Польщу і Прибалтику": нахабний росіянин розкотив губу і закликав РФ не зупинятися в Україні

На питання, якою може бути відповідь Москви на розширення НАТО, ексзаступник міністра оборони Польщі відповів:

"Буде виття, як завжди, і загрози ядерною зброєю, тому що росіяни нічим іншим лякати не можуть".

Фінляндія і Швеція вступають в НАТО

Фінляндія у зв'язку з повномасштабною військовою агресією Росії проти України вирішила відмовитися від нейтралітету і 15 травня прийняла рішення про вступ до Північноатлантичного альянсу. Доповідь затверджена фінським главою держави Саулі Нііністе. Президент назвав цю дату "історичним днем", оскільки для країни відкривається "нова ера".

За даними видання Svenska Dagbladet, у вівторок, 17 травня, уряд Швеції збирається офіційно подати заявку на інтеграцію в НАТО. Лист із заявкою вже у вівторок мають намір передати або особисто генеральному секретарю Організації Єнсу Столтенбергу, або його представникам.

Читайте також: