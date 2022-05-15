УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

На зло Росії: у Польщі закликали демілітаризувати Калінінград

15 травня 2022, 22:00

НАТО має демілітаризувати Калінінградську область Росії, якщо Фінляндія і Швеція приєднаються до Альянсу.

Польща, прапор
У Польщі закликали демілітаризувати Калінінград / УНІАН

НАТО має демілітаризувати Калінінградську область Росії, якщо Фінляндія і Швеція приєднаються до Альянсу, повідомив в інтерв'ю виданню Dorzeczy.pl колишній заступник міністра оборони Польщі Ромуальд Шереметьєв.

На запитання, як вступ Фінляндії та Швеції до НАТО змінить ситуацію в Європі, польський політик відповів:

"Безпека всього східного флангу буде значно посилена, тому що і у фінів, і у шведів є пристойні армії. Більш того, в такій системі Балтійське море стане морем НАТО. Однак буде дуже суттєва проблема так званого Калінінграду".

Шереметьєв зазначив, що треба "попросити Калінінград перестати називати себе ім'ям злочинця Калініна", оскільки цей радянський діяч несе відповідальність за розстріли польських військовополонених у Катині.

"По-друге, цей регіон потрібно демілітаризувати, тому що не може бути, щоб НАТО сиділо на пороховій бочці", - підкреслив він.

читайте також"Беріть Польщу і Прибалтику": нахабний росіянин розкотив губу і закликав РФ не зупинятися в Україні

На питання, якою може бути відповідь Москви на розширення НАТО, ексзаступник міністра оборони Польщі відповів:

"Буде виття, як завжди, і загрози ядерною зброєю, тому що росіяни нічим іншим лякати не можуть".

Фінляндія і Швеція вступають в НАТО

Фінляндія у зв'язку з повномасштабною військовою агресією Росії проти України вирішила відмовитися від нейтралітету і 15 травня прийняла рішення про вступ до Північноатлантичного альянсу. Доповідь затверджена фінським главою держави Саулі Нііністе. Президент назвав цю дату "історичним днем", оскільки для країни відкривається "нова ера".

За даними видання Svenska Dagbladet, у вівторок, 17 травня, уряд Швеції збирається офіційно подати заявку на інтеграцію в НАТО. Лист із заявкою вже у вівторок мають намір передати або особисто генеральному секретарю Організації Єнсу Столтенбергу, або його представникам.

Читайте також:

viber
НАТО демилитаризация Калінінград,
Реклама
Популярне
Місячне затемнення 16 травня 2022 року: чого не можна робити, щоб уберегтися від бідиМісячне затемнення 16 травня 2022 року: чого не можна робити, щоб уберегтися від біди Гороскоп на сьогодні 15 травня 2022: Ракам – небезпечні ілюзії, Терезам – гроші, Стрільцям - розчаруванняГороскоп на сьогодні 15 травня 2022: Ракам – небезпечні ілюзії, Терезам – гроші, Стрільцям - розчарування Гороскоп на сьогодні, 14 травня 2022: Левам – обман, Дівам – скандали, Стрільцям - грошіГороскоп на сьогодні, 14 травня 2022: Левам – обман, Дівам – скандали, Стрільцям - гроші Місячне затемнення 16 травня 2022: Ракам - радість, Стрільцям - віщий сон, Рибам - переїзд назавждиМісячне затемнення 16 травня 2022: Ракам - радість, Стрільцям - віщий сон, Рибам - переїзд назавжди В Україну увірветься справжнє літо та спека +29В Україну увірветься справжнє літо та спека +29
Підтримайте Главред

Останні новини

22:18

Путін може анексувати Донбас, Херсонщину та Запоріжчину і вибухнути ядерною погрозою - ISW

22:15

"Поставила не 10 балів, а на десяте місце Польщу": Ірина Федишин потрапила в новий скандалВідео

22:00

На зло Росії: у Польщі закликали демілітаризувати Калінінград

21:48

Путінський пропагандист Григорій Лепс абсурдно відповів Тіні Кароль

21:48

Смерть або крах планів: астролог розповіла, що несе Путіну Кривавий Місяць 16 травня 2022

Реклама
21:47

ЗСУ знищили вогневу позицію реактивної артилерії РосіїВідео

21:31

"Брехун і фашист": Гордон накинувся на ЛукашенкаВідео

21:10

ЗСУ успішно рухаються до кордону з РФ на Харківщині - ворог веде на бій призваних до "ЛДНР" - ГенштабВідео

21:01

Як правильно варити рис і чому ніколи не можна виливати рисовий відвар: три правила для господиніВідео

20:56

Правляча партія Швеції підтримала вступ країни до НАТО, але з однією умовою

19:56

"Диво" з СРСР та РФ розлітається в тріски: ЗСУ ударом з Javelin знищили танк ворога на ДонбасіВідео

19:55

Рашисти несуть великі втрати, об'єднуються з найманцями - Генштаб

19:53

Kalush Orchestra віддають кубок переможця Євробачення-2022Відео

19:43

Де пройде Євробачення-2023 в Україні: названо ймовірні міста

19:27

Президент Фінляндії повідав про "сюрприз" у розмові з ПутінимВідео

19:21

Росія образилася через перемогу України на Євробаченні-2022Погляд

19:11

Спікер Нацгвардії пояснив, чому дуже складно прорватися з боями до "Азовсталі"Відео

19:04

Повня в травні 2022: що потрібно робити в цей день, щоб уберегтися від бід

19:00

Дев'яносто гаубиць М-777 зі США прибули в Україну: ЗСУ вже завдають ударів по військах РосіїВідео

18:53

Йде найскладніший період і великі втрати: астролог розповіла, коли окупантів виженуть з УкраїниВідео

Реклама
18:38

Сергій Притула назвав грандіозну суму, яку зібрав для ЗСУ під час Євробачення

18:38

У Бєлгороді пропонують повернутися до складу України: що відбувається

18:28

Бійці ЗСУ точним ударом спалили Російські міномети: видовищне відео

18:28

Рашисти підірвали мости на Харківщині, це може сповільнити контрнаступ - Денисенко

18:04

Щастя в любові або успіх у всіх справах: трьом знакам пощастить в день місячного затемнення 16 травня

17:59

Окупанти вперше застосували проти захисників Маріуполя "пекельні" бомбиВідео

17:57

Вето Туреччини Альянс подолає: Фінляндія та Швеція на тлі загрози РФ вступлять до НАТО - СтолтенбергВідео

17:39

Несподівані гроші і велике везіння: три знаки зодіаку чекає удача до кінця травня

17:37

Експерт назвав два фактори, які переламають хід війни на Донбасі

17:35

ЄС пригрозив Туреччині ізоляцією через блокування вступу Фінляндії та Швеції в НАТО

17:33

Прикмети на 16 травня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

17:31

Симоньян пожартувала про перемогу України на Євробаченні - в мережі її опустили з небес на землю

17:24

Другий етап війни в Україні безславно проср*ний КремлемПогляд

17:22

Кривава повня 16 травня: астрологи розповіли, кому загрожує небезпекаВідео

17:04

Західний ексгенерал пояснив, чому війна в Україні наближається до переломуВідео

16:57

Скандал на Євробаченні 2022: Грузія І Азербайджан заявили про помилки з балами для УкраїниВідео

16:56

Україні під силу виграти війну проти Росії – генсек НАТОВідео

16:38

Росія - пряма загроза для НАТО: Альянс в червні ухвалить жорстку стратегію щодо Москви - BloombergВідео

16:36

Це вб'є урожай: що категорично не можна садити поруч із помідорами

16:24

"Гнали ворога в три шиї": в ЗСУ показали, як витісняли окупантів з Чернігівщини – фотоВідео

Реклама
16:08

Євробачення 2022: Україна зганьбилася через оцінки для Польщі і потрапила в гучний скандалВідео

15:48

ЗСУ на Харківщині женуть війська РФ до кордону і готуються звільняти інші території - СинєгубовВідео

15:47

За ліквідацію Путіна готові заплатити низка олігархів, але є проблема – ПономарьовВідео

15:38

Олімпійська чемпіонка Еліна Світоліна вагітна первістком

15:22

Експерт пояснив, чому Росія атакуватиме ракетами західні області УкраїниВідео

15:03

Прикордонники РФ затримали бойовиків "ЛНР", які ганебно втекли з УкраїниВідео

14:57

"Жерли котячий корм, ігноруючи дорогі консерви" : в АТБ розповіли, про візит голодуючих окупантів

14:57

Тупий і ще тупіший: чому армія Росії повторює самогубні маневри і програє в УкраїніПогляд

14:22

Поранена жінка в Маріуполі дотягла на собі сина з розірваною ногою і померла в його обіймахВідео

14:17

Фінляндія офіційно вирішила вступати в НАТО - президент країниВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти