Напала на Україну, а тепер погрожує Литві: Кулеба розніс Росію через блокаду Калінінграда

Україна підтримує рішення Литви щодо припинення транзиту товарів до Калінінградської області.
Блокада Литвою транзиту товарів до Калінінградської області - це провина Росії, яка напала на Україну і тепер стикається з наслідками. Москва не має права погрожувати Вільнюсу. Київ підтримує рішення литовської держави, яку вважає дружньою для себе країною. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
У своєму Twitter-акаунті він написав про те, що у РФ немає жодного права погрожувати Литві. Москва сама винна в таких наслідках, оскільки здійснила військове вторгнення на територію України.
читайте також"Смоленськ - це Литва": у Вільнюсі відповіли на скандальну ініціативу Держдуми РФЗа його словами, Київ вітає рішення Вільнюса і розглядає литовську державу в якості дружньої країни.
"Росія не має права погрожувати Литві. Москва сама винна в наслідках свого неспровокованого і невиправданого вторгнення в Україну. Ми високо цінуємо принципову позицію Литви і твердо підтримуємо наших литовських друзів", - підкреслив Дмитро Кулеба.
Блокада Литвою Калінінградської області
Литва з 18 червня, керуючись санкціями Євросоюзу щодо Росії, ухвалила рішення щодо припинення транзиту низки російських товарів до Калінінградської області. Губернатор регіону Антон Аліхованов заявив, що ембарго торкнулося близько 50% всіх вантажів, які потрапляли в область з інших російських регіонів.
Керівник комісії Ради Федерації із захисту державного суверенітету РФ Андрій Клімов вибухнув погрозами на адресу Литви. За його словами, Росія у такій ситуації, мовляв, може вирішити проблему транзиту до Калінінградської області "будь-якими обраними способами".
"Євросоюз, якщо він негайно не виправить нахабну витівку Вільнюса, сам же дезавуює для нас легітимність всіх документів щодо членства Литви в ЄС і розв'яже руки для вирішення створеної Литвою проблеми Калінінградського транзиту будь-якими обраними нами способами", - підкреслив Клімов.
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