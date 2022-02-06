Польща розташує американські війська біля кордонів із Україною

Польща розташує додаткові війська США на своїй території поруч з Україною

Додаткові сили США прибули до Польщі. Країна розташує їх неподалік від України, повідомив у Twitter міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

Додаткові 1,7 тисячі військовослужбовців США Польща планує розташувати в південно-східній частині країни недалеко від кордону з Україною.

"Блискавичне прибуття військ США до Польщі дає кращу відповідь на загрози для східного флангу НАТО і свідчить про серйозне ставлення до союзницьких зобов'язань. Солдати діятимуть у Східно-південній частині нашої країни", - пише Блащак.

Раніше повідомлялося, що Росія нібито планує готувати наступ після 15 лютого - як тільки замерзання землі досягне піку. Джерела видання Reuters припускають, що наступ може відбутися найближчими днями – це залежить від погодних умов.

Нагадаємо, раніше в США оприлюднили новий сценарій можливого вторгнення Росії в Україну. Американські журналісти стверджують, що план Москви затверджений на високому рівні.

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