Поїздка Путіна до Північної Кореї пахне відчаєм, а не силою - Time

Візит Путіна до Пхеньяну загрожує погіршенням відносин із головним політичним та економічним партнером Москви - Китаєм.

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Кім Чен Ин влаштував помпезну і театральну зустріч Володимиру Путіну / Колаж: Главред, фото: скріншот

Візит російського диктатора Володимира Путіна до Північної Кореї більше схожий на крок відчаю, а не на налагодження зв'язків. Про це пише видання Time.

"24 роки потому Путін повертається в країну-ізгой, коли сам він виявився втягнутим у найкривавіший військовий конфлікт у Європі з часів Другої світової війни. Попри те, що Росія та Північна Корея офіційно заперечують існування угоди про постачання зброї - її наслідки руйнують українські міста та вбивають українських солдатів на фронті. Угода значно поліпшила економічне становище КНДР, адже в обмін на ракети та снаряди вона отримує з РФ пальне, продовольство та військові технології", - пишуть журналісти.

Путін вважає, що будь-які проблеми, які створює для Заходу та його союзників російсько-корейський ренесанс, є позитивним моментом.

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Однак візит Путіна в Пхеньян несе певні ризики і для РФ. Він загрожує погіршенням відносин із головним політичним та економічним партнером Москви - Китаєм.

"Путін хотів заскочити в Пхеньян ще торік, коли перебував із візитом у Пекіні, але китайці наполегливо йому пояснили, що цього робити не варто. Поки Кім і Путін приміряють на себе амплуа карикатурних лиходіїв із кіносеріалу про Джеймса Бонда, свою державу в ролі легітимної глобальної сили. Найменше, що зараз потрібно Сі, це стати третім учасником у "трикутнику осі зла" Індо-Тихоокеанського регіону", - пишуть журналісти видання.

Експерт зі Східної Азії з Тройського університету в Сеулі Деніел Пінкстон зазначив, що "китайці, імовірно, втомилися або занепокоєні тим, що Північна Корея і Росія стають занадто близькими".

За його словами, оголошене "всеосяжне стратегічне партнерство" між Кремлем і КНДР не тільки дратує Пекін, а й саме по собі не має міцного підґрунтя, крім ситуативної вигоди для обох сторін.

"Диктатори завжди можуть порушити свої зобов'язання, тому вони не є надійними партнерами. Росія і КНДР є скривдженими ревізіоністськими державами, але у них немає спільних цінностей, крім прагнення скасувати статус-кво", - вважає аналітик.

Хто такий Кім Чен Ин Кім Чен Ин — північнокорейський політичний, державний, військовий і партійний діяч. Диктатор, син колишнього диктатора Північної Кореї Кім Чен Іра. Після смерті батька з 29 грудня 2011 року зайняв його посаду. Верховний керівник Північної Кореї (з 2011). Генеральний Секретар Трудової партії Кореї (з 2021). Маршал КНДР (2012). Генераліссимус КНДР (2022), пише Вікіпедія.

Візит Путіна в КНДР

18 червня глава країни-окупанта Володимир Путін розпочав свій візит до Північної Кореї. Востаннє Путін відвідував Північну Корею 24 роки тому - незабаром після того, як він уперше став президентом, коли КНДР керував Кім Чен Ір, батько нинішнього лідера.

Кім Чен Ин влаштував помпезну і театральну зустріч у Північній Кореї російському президенту Володимиру Путіну. Західні ЗМІ охрестили це "божевільним пропагандистським шоу".

Кім особисто зустрів Путіна в аеропорту Пхеньяна і супроводив до автомобіля. Там літнє поле встелили червоним килимом і виставили на нього клумби з квітами. На площі в центрі міста були вивішені портрети обох диктаторів поруч.

За словами Кіма, відносини між КНДР і Росією зараз кращі, ніж за часів СРСР.

Відомо, що делегації держав провели півторагодинні переговори. Після цього відбулася особиста зустріч диктаторів. Російські ЗМІ опублікували головні тези перших заяв Путіна і Кім Чен Ина.

Зазначається, що глава Кремля оголосив, що підготовлено новий фундаментальний документ, який ляже в основу відносин Росії і КНДР на довгі роки вперед. За словами Путіна, взаємодія між обома країнами ґрунтується на рівноправності та взаємній повазі.

У Білому домі заявили, що країна-агресор Росія намагається зібрати коаліцію з іншими країнами, зокрема з КНДР, Іраном, Сирією і, певною мірою, з Китаєм.

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