"Кім - не ідіот": чому КНДР передає РФ неякісні боєприпаси

Північна Корея надає РФ боєприпаси із запасів 70-х років, які КНДР хотіла б утилізувати.

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Віталій Кулик пояснив, чому КНДР передає РФ неякісні боєприпаси / Колаж: Главред, фото: УНІАН, росЗМІ

У КНДР є якісні боєприпаси, але Пхеньян не стане передавати їх Росії для війни в Україні. Про це сказав політичний експерт, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.

За його словами, Північна Корея надає РФ боєприпаси із запасів 70-х років, які КНДР хотіла б утилізувати.

"Звичайно, північні корейці раді продати такі боєприпаси, та ще й за велику ціну Росії", - сказав Кулик в інтерв'ю Главреду.

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При цьому у КНДР є і новіші зразки боєприпасів, вироблені не так давно.

"Північна Корея не буде продавати Росії якісні ракети та боєприпаси. Тому що їй самій все це потрібно на випадок військового зіткнення з Південною Кореєю", - сказав він.

Кулик не виключає, що КНДР може повністю запустити свій ВПК на задоволення потреб Росії.

"Але найновіші та найсучасніші зразки все одно залишатимуться в КНДР. Кім - не ідіот, щоб віддавати все це Путіну", - додав експерт.

Хто такий Віталій Кулик? Віталій Кулик (22 вересня 1976, Київ) - український політичний експерт, колишній головний консультант Національного Інституту проблем міжнародної безпеки при РНБО. З 1998 року і по сьогодні - директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства.

КНДР передає боєприпаси Росії

Північна Корея переправила в Росію контейнери, які можуть вміщати майже 5 мільйонів артилерійських снарядів. Москва також отримала десятки балістичних ракет і передає Пхеньяну технології для супутників, танків і літаків. Глава Кремля Володимир Путін під час візиту в КНДР наступного тижня напевно попросить ще більше "допомоги". Про це заявив міністр оборони Південної Кореї Шин Вонсік.

У лютому в Головному управлінні розвідки Міноборони України говорили, що КНДР передала Росії вже 1,5 млн боєприпасів. Утім, як сказали в розвідці, росіяни отримали проблемні снаряди 1970-1980-х років.

КНДР передала Росії снаряди "з підступом", зазначили в ГУР. Половина боєприпасів півстолітньої давності не придатні для застосування у війні або як мінімум потребують перевірки.

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