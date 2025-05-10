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Підготовка Путіна до удару по ЄС: ШІ назвав країну, на яку можуть напасти першою

Даяна Швець
10 травня 2025, 15:28
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На думку ШІ, вірогідний удар по Європі буде тактичним, з розрахунком на провокацію, дестабілізацію та випробування рішучості НАТО.
путин, ес, европа, кремль
ШІ розписав сценарій, на яку країну може напасти РФ / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, kremlin.ru

Головне:

  • Штучний інтелект Gemini вважає Литву найбільш вірогідною першою ціллю в Європі
  • Причинами є геостратегічне положення, політпозиція та її вразливість на тлі війни в Україні

Станом на травень 2025 року все більше експертів і аналітиків висловлюють бачення, що президент Росії Володимир Путін, окрім війни в Україні, паралельно може готуватися до можливого удару по європейських країнах. Главред поспілкувався з чатботом із штучним інтелектом Gemini і запитав, яка країна Європи може стати першою мішенню Росії.

На думку ШІ, найвірогіднішою перша ціллю по Європі стане Литва.

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Чому саме Литва?

Gemini виділяє декілька причин:

  1. Геостратегічне положення. Литва межує з Калінінградською областю РФ та Білоруссю. Через неї проходить Сувальський коридор — вузький перешийок між Білоруссю і Калінінградом, який з'єднує країни Балтії з Польщею. Захоплення або блокада цього регіону ізолює Латвію, Литву та Естонію від союзників.
  2. Політична позиція. Литва активно підтримує Україну, надає озброєння, лобіює жорсткі санкції. Кремль розглядає її як "антиросійський форпост".
  3. Вразливість на тлі масштабної війни в Україні. Росія не готова до вторгнення в Польщу чи Німеччину, але може спробувати "малу переможну війну" проти Литви, щоб перевірити рішучість НАТО.
Підготовка Путіна до удару по ЄС: ШІ назвав країну, на яку можуть напасти першою
НАТО і інша вісь / Інфографика: Главред

Яким може бути потенційний сценарій удару?

Реалістичний сценарій потенційного удару Росії, з урахуванням стану її армії у 2025 році та геополітичного ландшафту, на думку ШІ, виглядає так:

  • Гібридна фаза. Кібератаки на об’єкти інфраструктури, провокації на кордоні, інформаційна кампанія про "утиски росіян".
  • Обмежене військове втручання. Захоплення стратегічних ділянок Сувальського коридору або спроба блокади шляхів постачання.
  • Шантаж та випробування НАТО. Мета — викликати політичну кризу в Альянсі: чи дійсно країни готові застосовувати статтю 5 Договору у відповідь на обмежену агресію?

Що стоїть за планами Кремля:

  • Психологічний тиск. Показати, що НАТО не може захистити найменші свої держави.
  • Внутрішній піар. В умовах поразок в Україні Кремль потребує "перемоги", навіть локальної.
  • Диверсія уваги Заходу. Відвернути ресурси й фокус від України, послабити підтримку.

На які країни ще може напасти Росія?

ШІ виділяє ще деякі потенційні мішені:

  1. Естонія — з тієї ж логіки, але вона ще менша й географічно менш стратегічна.
  2. Фінляндія — новий член НАТО, з довгим кордоном, але атакувати її — це пряма війна зі США.
  3. Польща — дуже малоймовірна перша ціль через потужну армію та американську присутність.

Як висновок, штучний інтелект вважає, що перша ймовірна ціль у разі розширення агресії РФ — Литва, через її геополітичну вразливість, стратегічне розташування та символічну важливість. Саме вона найкраще відповідає сценарію "обмеженої провокації", на яку Кремль може піти без негайної катастрофи у відповідь.

Напад РФ на ЄС і НАТО - що відомо

Як писав Главред з посиланням на The Telegraph, Британія готується до нападу РФ і оновлює план оборони. Кремлівські чиновники, як вважає видання, неодноразово погрожували Великій Британії прямим нападом через її підтримку України.

В ЄС також визнали загрозу нападу РФ і назвали дату. На думку аналітиків, самостійно РФ не здатна почати масштабне вторгнення до країн ЄС, тому до армії Путіна можуть доєднатись війська КНДР та Ірану.

Служба військової розвідки Данії заявила, що, якщо війна в Україні припиниться або буде заморожена, а НАТО одночасно з цим не переозброїться, то приблизно за п'ять років Росія може бути готова до широкомасштабної війни в Європі.

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Що важливо знати, читаючи прогнози ШІ?

Важливо зазначити, що всі наведені вище аргументи та прогнози, згенеровані штучним інтелектом, є лише оцінками, ймовірність яких може змінюватися залежно від багатьох факторів.

Додатково варто зазначити, що можливості штучного інтелекту обмежені. Він не може врахувати всі фактори, які можуть вплинути на рішення діячів, особливо ті, що пов'язані з політичними та військовими таємницями. Тому, прогнози, згенеровані ШІ, слід сприймати з обережністю та не вважати їх остаточною істиною.

Ситуація може змінитися будь-якої миті, тому важливо стежити за розвитком подій та бути готовими до будь-якого сценарію.

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