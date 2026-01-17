Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

"Подарунок" Кадирову: названо місто України, яке РФ хоче передати "Ахмату"

Марія Николишин
17 січня 2026, 10:45оновлено 17 січня, 12:05
8063
Основний інтерес чеченських формувань зосереджений на промисловому потенціалі міста.
'Подарунок' Кадирову: названо місто України, яке РФ хоче передати 'Ахмату'
РФ хоче передати "Ахмату" Маріуполь / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот з відео

Ключові тези:

  • РФ хоче передати Маріуполь під контроль чеченського угруповання "Ахмат"
  • Ця нібито має зберегти лояльність глави Чечні Рамзана Кадирова
  • Місто розглядається виключно як ресурсна база

Кремль планує передати тимчасово окупований Маріуполь та прилеглий регіон під повний контроль чеченських угруповань "Ахмат" в обмін на збереження лояльності глави Чечні Рамзана Кадирова. Про це повідомляє партизанський рух Атеш.

Зазначається, що до Маріуполя вже завозять додаткові підрозділи "Ахмату". Їхнім ключовим завданням є остаточна монополізація контролю над місцевими ресурсами та посилення впливу Грозного на окупованій території.

відео дня

За словами партизан, основний інтерес чеченських формувань зосереджений на промисловому потенціалі зруйнованого міста.

"За дозволом Кремля місто фактично віддається на розграбування в обмін на лояльність, при цьому інтереси місцевих жителів або рядових російських колабораціоністів до уваги не беруться", - йдеться у повідомленні.

В Атеш додають, що місто розглядається виключно як ресурсна база.

Крім того, мешканці Маріуполя дедалі частіше помічають на вулицях велику кількість військових кавказької зовнішності з шевронами "Ахмату". Вони пересуваються на дорогих позашляховиках без номерних знаків або з підробленими номерами.

"Така демонстративна поведінка свідчить про відчуття повної безкарності та статусу нових "господарів" регіону. Ми уважно стежимо за місцями дислокації цих "бізнесменів" у формі і фіксуємо шляхи переміщення їх елітного автотранспорту", - підсумували партизани.

'Подарунок' Кадирову: названо місто України, яке РФ хоче передати 'Ахмату'
Що відомо про партизанський рух Атеш / Інфографіка: Главред

Можливість зміни влади в Чечні

Секретар форуму російської опозиції на підтримку України Ольга Курносова сказала, якщо з Кадировим щось трапиться, то Кремль не погодиться на варіант з передачею влади у спадок, його синові Адаму Кадирову.

"При зміні глави Чечні ситуація на Кавказі може почати "підгоряти" — це, безумовно, так. Але сама по собі ця зміна, на мій погляд, не призведе до катастрофічних наслідків", - наголосила вона.

Кадиров - останні новини

Як повідомляв Главред, 16 січня чеченські опозиційні пабліки писали, що молодший син Рамзана Кадирова потрапив у серйозну ДТП. ЗМІ писали, що син глави Чечні Адам Кадиров доставлений до лікарні в Грозному після ДТП, він нібито перебуває у важкому стані.

11 січня джерела в ГУР заявляли, що у правителя Чечні Рамзана Кадирова відмовили нирки. Він лежить у своїй лікарні в Чечні, а до нього приїхали родичі з сімейного клану, навіть із інших країн.

Видання The Times писало, що прокремлівський глава Чечні Рамзан Кадиров перебуває у важкому стані, що змушує Кремль докладати всіх зусиль для забезпечення безперешкодного захоплення влади в нестабільній російській республіці.

Читайте також:

Про джерело: рух "Атеш"

Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Чечні Рамзан Кадиров Маріуполь партизани
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Попав у полон до десантників: окупант розкрив новий небезпечний план наступу РФ

Попав у полон до десантників: окупант розкрив новий небезпечний план наступу РФ

12:37Фронт
В Україні почались аварійні відключення світла - де найскладніша ситуація

В Україні почались аварійні відключення світла - де найскладніша ситуація

11:16Енергетика
"Подарунок" Кадирову: названо місто України, яке РФ хоче передати "Ахмату"

"Подарунок" Кадирову: названо місто України, яке РФ хоче передати "Ахмату"

10:45Світ
Реклама

Популярне

Більше
Ці знаки зодіаку незабаром позбудуться всіх проблем і печалей - хто вони

Ці знаки зодіаку незабаром позбудуться всіх проблем і печалей - хто вони

Мало хто знає: чому Тарас Шевченко і Богдан Хмельницький зображені на рублях

Мало хто знає: чому Тарас Шевченко і Богдан Хмельницький зображені на рублях

Гороскоп Таро на завтра, 17 січня: Водоліям - крок назад, Рибам - посилити мотивацію

Гороскоп Таро на завтра, 17 січня: Водоліям - крок назад, Рибам - посилити мотивацію

Відключення світла 17 січня: в Укренерго розкрили, як діятимуть графіки в суботу

Відключення світла 17 січня: в Укренерго розкрили, як діятимуть графіки в суботу

"Подарунок" Кадирову: названо місто України, яке РФ хоче передати "Ахмату"

"Подарунок" Кадирову: названо місто України, яке РФ хоче передати "Ахмату"

Останні новини

12:45

Скорочення запасів ударило по цінах: який продукт вже дорожчає на очах

12:37

Попав у полон до десантників: окупант розкрив новий небезпечний план наступу РФ

12:33

Акваріум за фен-шуй: як привернути гроші та багатство в будинокФото

12:27

У 33 роки померла зірка Nickelodeon: сталося вночі

12:10

Не вранці: коли найкраще вмикати опалення, щоб заощадити гроші

Зміна Кадирова в Чечні ризикує запустити ефект доміно в регіонах РФ - КурносоваЗміна Кадирова в Чечні ризикує запустити ефект доміно в регіонах РФ - Курносова
11:49

"Путін готується до протистояння з НАТО": ексголова розвідки озвучив прогноз

11:16

В Україні почались аварійні відключення світла - де найскладніша ситуація

11:03

В Україні перепишуть ціни на валюту: банкір сказав, що буде з доларом

10:45

"Подарунок" Кадирову: названо місто України, яке РФ хоче передати "Ахмату"

Реклама
10:28

Коли потрібно міняти зубну щітку: п'ять явних ознак

10:03

Потужна магнітна буря вдарила по Землі: скільки днів штормитиме

09:45

Росіяни вдарили по енергооб'єкту в Одеській області – що відомоФото

09:08

Невідомі дрони дібрались до Сочі та Туапсе: росіяни скаржились на вибухиВідео

09:07

Чому важливо провітрювати квартиру взимку: як відкрити вікна і не замерзнути

09:00

Гороскоп на 2026 рік: які знаки зодіаку стануть головними щасливчиками рокуВідео

08:56

У Трампа хочуть створити "Раду миру" для України - названо її головну функцію

08:10

"Острів" Придністровʼя: як Путін отримає проблеми через референдум у МолдовіПогляд

07:59

Перемир’я на фронті: Україна та Росія зупинили вогонь на одній локації

06:10

Масований обстріл Києва в найближчі дні і переговори про мирПогляд

06:00

Путініст Кіркоров витівкою зганьбив власну дочку — подробиці

Реклама
05:30

Фінансовий прорив близько: трьом знакам зодіаку пощастить з грошима вже ось-ось

05:06

Гороскоп на завтра 18 січня: Скорпіонам - серйозний поворот, Близнюкам - радість

04:41

Хто найдовше правив українськими землями: історик назвав справжнього рекордсмена

04:00

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці хлопчика біля паровоза за 29 с

03:43

Чи можна смажити їжу на вершковому маслі: неочевидне пояснення

03:22

7 речей, які найщасливіші пари роблять щоранку: більшість навіть не здогадується

03:00

Попереду доленосні зміни: яким знакам зодіаку судилося досягнути успіху

02:31

"Фактичне обнулення": що Росія втратила через війну в УкраїніВідео

01:39

Їм завжди щастить у коханні: астрологи назвали три найщасливіші знаки зодіаку

00:57

Молитва про гарну погоду: як попросити Бога про потепління

16 січня, п'ятниця
23:57

Великі суми на банківських рахунках: що потрібно знати, аби не втратити гроші

23:56

До 150 тисяч киян будуть без опалення до весни: експерт назвав, хто в зоні ризику

23:24

Працівника ТЦК, який знущався над цивільним, відправили на фронт

23:01

"Привид безодні": науковцям вдалося зняти одну з найзагадковіших істот планети (фото)

22:28

Удар РФ "Орешником" по Україні: відомо, чи існує загроза найближчими днями

22:14

"Коли Путін відкриває рот — він бреше": експерт викрив міф про нерозширення НАТО

22:02

Ідеальна вечеря: абсолютно новий рецепт запеченої картопліВідео

21:58

Як кіт насправді бачить свого господаря: незвичайні особливості зору пухнастих

21:37

Кейт Міддлтон зробила особисте зізнання про старшого сина

21:25

Водії часто помиляються: якою водою можна мити автомобіль взимку

Реклама
21:12

"Довели": чому померла Дерюгіна насправді

20:46

Навіть Буданов говорив: названо місяць можливого підписання мирної угодиВідео

20:34

Чи можна ставити гарячу їжу в холодильник: несподівана відповідь спеціаліста

20:33

До 8 годин поспіль: нові графіки відключень для Дніпра та області на 17 січняФото

20:30

Росія готується до нових масових ударів — Зеленський

20:27

Війська РФ зазнали колосальних втрат у боях за Куп’янськ: The Times розкрив цифри

20:22

Хто такий "шваґро" - тонкощі родинних зв'язків українців, які знають не всі

20:14

Продовження канікул чи дистанційка: що чекає на школярів Тернопільщини

19:46

"Машини почали врізатися одна в одну": син Кадирова потрапив у ДТП - ЗМІ

19:27

Світла не буде по 15 годин: жорсткі графіки відключень на Львівщині на 17 січня

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Регіони
Новини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини Львова
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОлена ЗеленськаОльга СумськаФіліп Кіркоров
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти