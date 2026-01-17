'Подарунок' Кадирову: названо місто України, яке РФ хоче передати 'Ахмату'

Основний інтерес чеченських формувань зосереджений на промисловому потенціалі міста.

РФ хоче передати "Ахмату" Маріуполь

РФ хоче передати Маріуполь під контроль чеченського угруповання "Ахмат"

Ця нібито має зберегти лояльність глави Чечні Рамзана Кадирова

Місто розглядається виключно як ресурсна база

Кремль планує передати тимчасово окупований Маріуполь та прилеглий регіон під повний контроль чеченських угруповань "Ахмат" в обмін на збереження лояльності глави Чечні Рамзана Кадирова. Про це повідомляє партизанський рух Атеш.

Зазначається, що до Маріуполя вже завозять додаткові підрозділи "Ахмату". Їхнім ключовим завданням є остаточна монополізація контролю над місцевими ресурсами та посилення впливу Грозного на окупованій території.

За словами партизан, основний інтерес чеченських формувань зосереджений на промисловому потенціалі зруйнованого міста.

"За дозволом Кремля місто фактично віддається на розграбування в обмін на лояльність, при цьому інтереси місцевих жителів або рядових російських колабораціоністів до уваги не беруться", - йдеться у повідомленні.

В Атеш додають, що місто розглядається виключно як ресурсна база.

Крім того, мешканці Маріуполя дедалі частіше помічають на вулицях велику кількість військових кавказької зовнішності з шевронами "Ахмату". Вони пересуваються на дорогих позашляховиках без номерних знаків або з підробленими номерами.

"Така демонстративна поведінка свідчить про відчуття повної безкарності та статусу нових "господарів" регіону. Ми уважно стежимо за місцями дислокації цих "бізнесменів" у формі і фіксуємо шляхи переміщення їх елітного автотранспорту", - підсумували партизани.

Можливість зміни влади в Чечні

Секретар форуму російської опозиції на підтримку України Ольга Курносова сказала, якщо з Кадировим щось трапиться, то Кремль не погодиться на варіант з передачею влади у спадок, його синові Адаму Кадирову.

"При зміні глави Чечні ситуація на Кавказі може почати "підгоряти" — це, безумовно, так. Але сама по собі ця зміна, на мій погляд, не призведе до катастрофічних наслідків", - наголосила вона.

Кадиров - останні новини

Як повідомляв Главред, 16 січня чеченські опозиційні пабліки писали, що молодший син Рамзана Кадирова потрапив у серйозну ДТП. ЗМІ писали, що син глави Чечні Адам Кадиров доставлений до лікарні в Грозному після ДТП, він нібито перебуває у важкому стані.

11 січня джерела в ГУР заявляли, що у правителя Чечні Рамзана Кадирова відмовили нирки. Він лежить у своїй лікарні в Чечні, а до нього приїхали родичі з сімейного клану, навіть із інших країн.

Видання The Times писало, що прокремлівський глава Чечні Рамзан Кадиров перебуває у важкому стані, що змушує Кремль докладати всіх зусиль для забезпечення безперешкодного захоплення влади в нестабільній російській республіці.

Про джерело: рух "Атеш" Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.

