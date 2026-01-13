Кадиров на смертному одрі: в The Times спрогнозували, що буде далі

Питання спадкоємності влади має життєво важливе значення для Кадирова.

Кадиров, схоже, готує свого сина в якості наступника / Колаж: Главред, фото: t.me/RKadyrov_95, скріншот

Що написано в матеріалі The Times:

Кадиров страждає від гострого панкреатичного некрозу

Кадиров, схоже, готує свого сина, 18-річного Адама, як наступника

Прокремлівський глава Чечні Рамзан Кадиров перебуває у важкому стані, що змушує Кремль докладати всіх зусиль для забезпечення безперешкодного захоплення влади в нестабільній російській республіці. Про це пише The Times.

Відзначається, що Кадиров, який називає себе "рядовим солдатом" президента Путіна, імовірно страждає від гострого панкреатичного некрозу і проблем з нирками, і його появи на публіці стають все рідшими. Востаннє його бачили більше тижня тому, коли він виглядав виснаженим і ходив з палицею.

Минулого тижня повідомлялося, що 49-річний чеченський лідер, який перебуває при владі з 2007 року, був госпіталізований під час перебування в Москві для участі в засіданні Державної ради під головуванням Путіна 25 грудня.

Кадиров не був присутній на засіданні і не з'явився на жодній з офіційних фотографій з заходу, опублікованих Кремлем. Чеченські чиновники, а пізніше і сам Кадиров, спростували ці повідомлення. Однак лідер, один з найзатятіших прихильників війни Путіна в Україні, минулого місяця, схоже, натякнув, що йому залишилося недовго жити.

"Якщо вірити чуткам, я не доживу до старості. Ну, я не хочу дожити до старості. Я хочу померти, поки мене всі люблять і поважають", - йдеться в повідомленні.

Важливо, що Кадирова звинувачують у численних порушеннях прав людини, включаючи позасудові страти і тортури. Його стан різко погіршився, і зараз він проходить діаліз у приватній клініці в Чечні. Повідомляється, що в лікарні зібралися члени його клану, в тому числі родичі з-за кордону.

Відзначається, що питання спадкоємності має життєво важливе значення для Кадирова, чиї інтереси полягають у забезпеченні довгострокової безпеки його сім'ї, і для Кремля, який захоче зберегти максимальний контроль над переважно мусульманською республікою.

"Вважається, що близько 100 членів сім'ї Кадирових займають ті чи інші посади в чеченській адміністрації, що є найвищим показником серед усіх чиновників в Росії. На другому місці знаходиться Путін, який, за даними російських журналістів, призначив 26 своїх родичів на керівні посади", - сказано в статті.

На думку журналістів, Кадиров, схоже, готує свого третього сина, 18-річного Адама, в якості наступника. Він дуже схожий на свого батька як зовнішністю, так і грубою поведінкою, і за останні місяці йому було присвоєно безліч титулів, включаючи пост секретаря Ради безпеки.

Інший син, Ахмат Кадиров, входить до числа найбільш титулованих членів чеченської адміністрації. Вже очолюючи міністерство спорту і міністерство у справах регіональної молоді, цього місяця він був призначений заступником прем'єр-міністра Чечні.

Гарольд Чемберс, експерт з питань Кавказу, заявив, що призначення членів сім'ї стало відповіддю на зростаючі загрози владі Кадирова з боку чиновників російських спецслужб, які прагнуть замінити його режим більш поступливим правителем.

"Саме цей факт, а також погане здоров'я, змушують Кадирова прискорити просування своїх синів на більш високі політичні посади", - сказав він.

Як вважають, у Москві в якості наступника Кадирова віддають перевагу Апті Алаудінову, чеченському військовому командиру, або Адаму Делімханову, депутату парламенту від Чечні, який дотримується жорсткої лінії.

Хто може замінити Кадирова – думка експерта

Військовий аналітик Дмитро Снєгірєв зазначає, що в разі реалізації сценарію заміни Кремль зробить ставку на абсолютно керовану фігуру – наприклад, на когось із найближчого оточення Кадирова, зокрема Адама Делімханова або іншого представника, тісно пов'язаного з російськими спецслужбами.

"Така людина була б політично несамостійною і позбавленою власних амбіцій, на відміну від самого Кадирова. Саме тому виключати подібний розвиток подій поки не варто", - сказав Снєгірєв.

Кадиров - останні новини за темою

Як раніше писав Главред, глава Чечні Рамзан Кадиров ледь не потонув під час відпочинку на турецькому курорті Бодрум. За даними турецьких ЗМІ, його витягли з води співробітники берегової охорони і доставили до лікарні швидкою допомогою.

Нагадаємо, в ніч з 24 на 25 грудня Кадирова терміново доставили до лікарні в Москві. Відомо, що після прибуття до столиці країни-агресора Росії його самопочуття різко погіршилося і його доставили до Центральної клінічної лікарні Управління справами президента РФ.

Крім цього, син глави Чечні 18-річний Адам Кадиров пригрозив президенту України Володимиру Зеленському викраденням і примусовою доставкою до Грозного.

Інші новини:

Про особу: Рамзан Кадиров Молодший син Ахмата Кадирова, президента Чечні, який загинув в результаті теракту в 2004 році. У 1996 році став помічником і особистим охоронцем свого батька, який в ті роки був муфтієм Чечні і прихильником її незалежності. За власним свідченням Рамзана Кадирова, першого росіянина він вбив у 16 років. Коли ж Кадиров-старший перейшов на бік федеральних властей і був призначений главою тимчасової адміністрації Чечні, Рамзан став начальником президентської служби безпеки. Пізніше брав участь в операціях з ліквідації чеченських повстанців. Призначений президентом Чечні в 2007 році. Кадирова неодноразово звинувачували в порушеннях прав людини під час його правління в Чечні. У 2022 році СБУ оголосила Кадирова в розшук, як особу, яка переховується від органів досудового розслідування, пише Вікіпедія.

