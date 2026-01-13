Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Кадиров на смертному одрі: в The Times спрогнозували, що буде далі

Віталій Кірсанов
13 січня 2026, 10:35
220
Питання спадкоємності влади має життєво важливе значення для Кадирова.
Кадиров, схоже, готує свого сина в якості наступника
Кадиров, схоже, готує свого сина в якості наступника / Колаж: Главред, фото: t.me/RKadyrov_95, скріншот

Що написано в матеріалі The Times:

  • Кадиров страждає від гострого панкреатичного некрозу
  • Кадиров, схоже, готує свого сина, 18-річного Адама, як наступника

Прокремлівський глава Чечні Рамзан Кадиров перебуває у важкому стані, що змушує Кремль докладати всіх зусиль для забезпечення безперешкодного захоплення влади в нестабільній російській республіці. Про це пише The Times.

Відзначається, що Кадиров, який називає себе "рядовим солдатом" президента Путіна, імовірно страждає від гострого панкреатичного некрозу і проблем з нирками, і його появи на публіці стають все рідшими. Востаннє його бачили більше тижня тому, коли він виглядав виснаженим і ходив з палицею.

відео дня

Минулого тижня повідомлялося, що 49-річний чеченський лідер, який перебуває при владі з 2007 року, був госпіталізований під час перебування в Москві для участі в засіданні Державної ради під головуванням Путіна 25 грудня.

Кадиров не був присутній на засіданні і не з'явився на жодній з офіційних фотографій з заходу, опублікованих Кремлем. Чеченські чиновники, а пізніше і сам Кадиров, спростували ці повідомлення. Однак лідер, один з найзатятіших прихильників війни Путіна в Україні, минулого місяця, схоже, натякнув, що йому залишилося недовго жити.

"Якщо вірити чуткам, я не доживу до старості. Ну, я не хочу дожити до старості. Я хочу померти, поки мене всі люблять і поважають", - йдеться в повідомленні.

Важливо, що Кадирова звинувачують у численних порушеннях прав людини, включаючи позасудові страти і тортури. Його стан різко погіршився, і зараз він проходить діаліз у приватній клініці в Чечні. Повідомляється, що в лікарні зібралися члени його клану, в тому числі родичі з-за кордону.

Відзначається, що питання спадкоємності має життєво важливе значення для Кадирова, чиї інтереси полягають у забезпеченні довгострокової безпеки його сім'ї, і для Кремля, який захоче зберегти максимальний контроль над переважно мусульманською республікою.

"Вважається, що близько 100 членів сім'ї Кадирових займають ті чи інші посади в чеченській адміністрації, що є найвищим показником серед усіх чиновників в Росії. На другому місці знаходиться Путін, який, за даними російських журналістів, призначив 26 своїх родичів на керівні посади", - сказано в статті.

На думку журналістів, Кадиров, схоже, готує свого третього сина, 18-річного Адама, в якості наступника. Він дуже схожий на свого батька як зовнішністю, так і грубою поведінкою, і за останні місяці йому було присвоєно безліч титулів, включаючи пост секретаря Ради безпеки.

Інший син, Ахмат Кадиров, входить до числа найбільш титулованих членів чеченської адміністрації. Вже очолюючи міністерство спорту і міністерство у справах регіональної молоді, цього місяця він був призначений заступником прем'єр-міністра Чечні.

Гарольд Чемберс, експерт з питань Кавказу, заявив, що призначення членів сім'ї стало відповіддю на зростаючі загрози владі Кадирова з боку чиновників російських спецслужб, які прагнуть замінити його режим більш поступливим правителем.

"Саме цей факт, а також погане здоров'я, змушують Кадирова прискорити просування своїх синів на більш високі політичні посади", - сказав він.

Як вважають, у Москві в якості наступника Кадирова віддають перевагу Апті Алаудінову, чеченському військовому командиру, або Адаму Делімханову, депутату парламенту від Чечні, який дотримується жорсткої лінії.

Хто може замінити Кадирова – думка експерта

Військовий аналітик Дмитро Снєгірєв зазначає, що в разі реалізації сценарію заміни Кремль зробить ставку на абсолютно керовану фігуру – наприклад, на когось із найближчого оточення Кадирова, зокрема Адама Делімханова або іншого представника, тісно пов'язаного з російськими спецслужбами.

"Така людина була б політично несамостійною і позбавленою власних амбіцій, на відміну від самого Кадирова. Саме тому виключати подібний розвиток подій поки не варто", - сказав Снєгірєв.

Кадиров - останні новини за темою

Як раніше писав Главред, глава Чечні Рамзан Кадиров ледь не потонув під час відпочинку на турецькому курорті Бодрум. За даними турецьких ЗМІ, його витягли з води співробітники берегової охорони і доставили до лікарні швидкою допомогою.

Нагадаємо, в ніч з 24 на 25 грудня Кадирова терміново доставили до лікарні в Москві. Відомо, що після прибуття до столиці країни-агресора Росії його самопочуття різко погіршилося і його доставили до Центральної клінічної лікарні Управління справами президента РФ.

Крім цього, син глави Чечні 18-річний Адам Кадиров пригрозив президенту України Володимиру Зеленському викраденням і примусовою доставкою до Грозного.

Інші новини:

Про особу: Рамзан Кадиров

Молодший син Ахмата Кадирова, президента Чечні, який загинув в результаті теракту в 2004 році. У 1996 році став помічником і особистим охоронцем свого батька, який в ті роки був муфтієм Чечні і прихильником її незалежності. За власним свідченням Рамзана Кадирова, першого росіянина він вбив у 16 років. Коли ж Кадиров-старший перейшов на бік федеральних властей і був призначений главою тимчасової адміністрації Чечні, Рамзан став начальником президентської служби безпеки. Пізніше брав участь в операціях з ліквідації чеченських повстанців. Призначений президентом Чечні в 2007 році. Кадирова неодноразово звинувачували в порушеннях прав людини під час його правління в Чечні. У 2022 році СБУ оголосила Кадирова в розшук, як особу, яка переховується від органів досудового розслідування, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Чечні Рамзан Кадиров
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Блекаут у Київській області: частина супермаркетів припиняють роботу

Блекаут у Київській області: частина супермаркетів припиняють роботу

12:34Україна
Сергієнко: Зливати воду потрібно не в усіх будинках Києва, проблеми з опаленням через людський фактор

Сергієнко: Зливати воду потрібно не в усіх будинках Києва, проблеми з опаленням через людський фактор

12:30Інтерв'ю
Ситуація зі світлом на Правому березі Києва погіршилась: в ДТЕК зробили заяву

Ситуація зі світлом на Правому березі Києва погіршилась: в ДТЕК зробили заяву

11:46Енергетика
Реклама

Популярне

Більше
В НАТО вперше відреагували на удар "Орєшніком" по Львову - що сказали

В НАТО вперше відреагували на удар "Орєшніком" по Львову - що сказали

"У нього інший коханий": Melovina запідозрили в романі за спиною нареченого

"У нього інший коханий": Melovina запідозрили в романі за спиною нареченого

Відключення світла в Україні - графіки на 13 січня (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 13 січня (оновлюється)

Графіки стають суворішими: як вимикатимуть світло у Дніпрі та області 13 січня

Графіки стають суворішими: як вимикатимуть світло у Дніпрі та області 13 січня

РФ перекидає дев'ять Ту-95МС: окупанти готують удар по Україні, названо ймовірну ціль

РФ перекидає дев'ять Ту-95МС: окупанти готують удар по Україні, названо ймовірну ціль

Останні новини

12:34

Блекаут у Київській області: частина супермаркетів припиняють роботу

12:33

Точно не "хештег" - як правильно називати українською цей символВідео

12:30

Сергієнко: Зливати воду потрібно не в усіх будинках Києва, проблеми з опаленням через людський факторФото

12:20

"Симптом відчаю": ЗМІ дізналися про катастрофічні втрати РФ на фронті

12:19

Загриміла до лікарні Каменських дала знати, що з нею відбуваєтьсяВідео

Гороскоп на 2026 рік: коли закінчиться війна в Україні, і чого чекати в коханні та грошових справахГороскоп на 2026 рік: коли закінчиться війна в Україні, і чого чекати в коханні та грошових справах
12:17

Китайський гороскоп на завтра 14 січня: Зміям - роздратування, Козлам - гнів

12:13

Хто познайомив диктатора Путіна з Кабаєвою: Дерюгіна розкрила головний секрет

11:46

Ситуація зі світлом на Правому березі Києва погіршилась: в ДТЕК зробили заяву

11:36

"Спробуй змусити": Лілія Ребрик показала, як гріє дітей

Реклама
11:36

"Ціла епоха добігає кінця": у слабкого Путіна все більше проблем – Politico

11:25

РФ пошкодила два енергооб'єкти, без світла 47 тис. сімей: коли повернуть світло в ОдесіФото

11:12

Хто став останнім фіналістом Нацвідбору: результати голосування в ДіїВідео

10:43

РФ обрушила на Україну сотні дронів і ракети: під ударом енергетика, сотні тисяч сімей без світлаФото

10:35

Дружина Ніколаєва розплилася за свята: як вона виглядає

10:35

Кадиров на смертному одрі: в The Times спрогнозували, що буде далі

10:35

Як зрозуміти, що батареї замерзають: експерти назвали чотири ознаки

10:27

"Розумію, що він військовий": відома актриса вразила зустріччю з російським окупантом

10:22

Сотні дронів РФ вже не полетять на Україну: СБУ повідомила про блискучу операцію

09:56

РФ перекидає дев'ять Ту-95МС: окупанти готують удар по Україні, названо ймовірну ціль

09:45

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 13 січня (оновлюється)

Реклама
09:44

Чому 14 січня не можна стригтися: яке церковне свято

09:28

Багато постраждалих і руйнувань: Одеса та Дніпропетровщина стали цілями ударів РФФото

09:17

Чому дуже скоро Кавказ може спалахнутиПогляд

09:09

Українська ведуча похвалилася покупкою від чоловіка за 2,6 млн

09:00

П'ять знаків зодіаку, створених для Овна: з ким у нього ідеальна сумісність

08:49

Київ і область без світла: що відбувається і коли повернуть електрику

08:40

Відключення світла в Україні - графіки на 13 січня (оновлюється)

08:37

Путіністка Доліна може втратити іншу нерухомість

08:35

Умови миру для України будуть все гірше: Небензя в ООН пригрозив Зеленському

08:27

Карта Deep State онлайн за 13 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:20

Забезпечує окупантів дронами: у Таганрозі горить важливий для армії РФ завод

08:18

Гороскоп Таро на завтра, 14 січня: Терезам - сила, Стрільцям - остерігатися

07:48

РФ атакує Україну, ракети рухаються на Київ, працює ППО: що відомо

06:52

Вибухи в Харкові: "Шахед" влучив у дитячий санаторій та Нову пошту, є жертвиФотоВідео

06:23

Кого чекає фінансовий поворот і доленосні зустрічі: гороскоп до кінця зими 2026Відео

06:10

Смерть Кадирова призведе до відкриття вікна можливостей по створенню заворушень в Чечні?Погляд

05:55

Доліну після втечі з РФ силою позбавлять квартири в Москві — деталі

05:23

Гороскоп на завтра 14 січня: Левам - хвилювання, Скорпіонам - визнання

04:41

Звідки пішло слово "Москва": історик дав несподівану відповідь

04:05

Десять секунд з глибин Всесвіту: загадковий сигнал приголомшив вчених

Реклама
03:30

Час для фінансів та сміливих рішень: астролог розкрив головні сюрпризи 2026 рокуВідео

03:03

В Україні знайшли гігантську людину-велетня: його печера мала прихований секретВідео

01:48

Перебої зі світлом та гучні вибухи: Україна під масовою атакою балістики та дронів

01:30

Меріл Стріп і Мартін Шорт готуються до весілля - ЗМІ

01:29

Рекорд більше Шевченку не належить — хто обійшов легенду українського футболу

00:59

Вагітна Бех-Романчук поскаржилася на свої "габарити": "Виглядає саме так"

00:42

Скупчення БПЛА та "швидкісні цілі": у Харкові було чутно серію вибухів, що відомо

12 січня, понеділок
23:58

Євробачення-2026: стала відома дата виступу України

23:46

Поширена помилка садівників: яке укриття троянд може знищити кущі до весниВідео

23:16

Олена Мозгова поділилася рідкісним фото батька її старшої доньки

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Новини шоу бізнесу
Алла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт Міддлтон
Регіони
Новини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини Львова
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження, кумЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти