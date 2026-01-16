"Машини почали врізатися одна в одну": син Кадирова потрапив у ДТП - ЗМІ

Адам Кадиров нібито перебуває у важкому стані, його реанімують і готують до транспортування до Москви.

Син Кадирова потрапив у ДТП

Чеченські опозиційні пабліки пишуть, що молодший син Рамзана Кадирова потрапив у серйозну ДТП.

За інформацією опозиційного чеченського каналу Niyso, в ДТП в Грозному потрапив кортеж, в якому перебував 18-річний Адам Кадиров.

Нібито кортеж рухався на великій швидкості і "машини почали врізатися одна в одну".

Джерела повідомляють, що Грозний нібито перекритий, нова лікарня закрита. За інформацією Niyso, Адам Кадиров нібито перебуває у важкому стані, його реанімують і готують до транспортування до Москви. У ДТП є й інші постраждалі.

"Кортеж, як зазвичай, рухався на великій швидкості, машина за машиною, коли раптово зустрів перешкоду. В результаті, машини почали врізатися одна в одну, тому до нас надходить інформація, що постраждалих чимало, але саме через Адама такий переполох", - йдеться в повідомленні.

Варто зазначити, що офіційної інформації про загибель сина Кадирова поки немає.

Джерела Кавказ.Реалії також повідомляють, що син глави Чечні Адам Кадиров доставлений до лікарні в Грозному після ДТП, він перебуває у важкому стані.

"Дороги до лікарні закриті, тому що туди доставили Адама, він у реанімації без свідомості, як кажуть. Що з сином Кадирова, ми не знаємо достеменно", – йдеться в повідомленні.

Що чекає Чечню, якщо з Кадировим щось трапиться - думка експерта

Смерть Кадирова не буде фактором, який матиме вирішальний вплив на загальну ситуацію в Росії, заявила в інтерв'ю Главреду секретар форуму російської опозиції на підтримку України Ольга Курносова.

"Все-таки Чечня далеко від центру. Я не думаю, що Кремль погодиться на варіант з передачею влади у спадок, його синові Адаму Кадирову. На це, швидше за все, не підуть", - впевнена Курносова.

Нагадаємо, раніше син глави Чечні 18-річний Адам Кадиров пригрозив президенту України Володимиру Зеленському викраденням і примусовою доставкою до Грозного.

Він заявив, що готовий затримати Зеленського за аналогією з тим, як американські служби діяли щодо лідера Венесуели Ніколаса Мадуро.

Також повідомлялося, що прокремлівський глава Чечні Рамзан Кадиров перебуває у важкому стані, що змушує Кремль докладати всіх зусиль для забезпечення безперешкодного захоплення влади в нестабільній російській республіці.

Відзначається, що Кадиров, який називає себе "рядовим солдатом" президента Путіна, імовірно страждає від гострого панкреатичного некрозу і проблем з нирками, і його появи на публіці стають все рідшими. Востаннє його бачили більше тижня тому, коли він виглядав виснаженим і ходив з тростиною.

Про особу: Рамзан Кадиров Молодший син Ахмата Кадирова, президента Чечні, який загинув в результаті теракту в 2004 році. У 1996 році став помічником і особистим охоронцем свого батька, який в ті роки був муфтієм Чечні і прихильником її незалежності. За власним свідченням Рамзана Кадирова, першого росіянина він вбив у 16 років. Коли ж Кадиров-старший перейшов на бік федеральних властей і був призначений главою тимчасової адміністрації Чечні, Рамзан став начальником президентської служби безпеки. Пізніше брав участь в операціях з ліквідації чеченських повстанців. Призначений президентом Чечні в 2007 році. Кадирова неодноразово звинувачували в порушеннях прав людини під час його правління в Чечні. У 2022 році СБУ оголосила Кадирова в розшук, як особу, яка переховується від органів досудового розслідування, пише Вікіпедія.

