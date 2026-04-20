Подарунок для Путіна: економіст пояснив, як Трамп 'підіграв' Росії

Дії Трампа щодо Ірану провокують енергетичну кризу, яка грає на руку Кремлю, перетворюючи російську нафту на затребуваний ресурс, вказав економіст.

Економіст вказав на важливий нюанс в стратегії Білого дому

Трамп має сформулювати очікувані результати від війни проти Ірану

Тривала блокажа Ормузької протоки грає на руку Росії

Політика Трампа щодо домінування США на енергоринку прямо загрожує позиціям Росії, проте ситуація в Перській затоці лише підвищує попит на російські ресурси. Про те, що Трамп надалі буде робити з Росією розповів під час чату на Главреді економіст, політик, колишній заступник міністра енергетики РФ Володимир Мілов.

За його словами, головна складність у політиці Трампа полягає в її непрозорості. Протягом трьох тижнів конфлікту з Іраном він озвучував суперечливі та взаємовиключні цілі, що робить його стратегію абсолютно незрозумілою.

"Поки що не тільки не відбулося витіснення російських енергоресурсів, але й Росія виявилася стороною, яка найменше постраждала. Завданням усіх попередніх років було зробити російські барелі зайвими, незатребуваними, щоб Росія була змушена пропонувати якусь ультранизьку ціну і втрачати на цьому гроші. Але зараз через війну в Ірані дефіцит поставок із Перської затоки заповнюється насамперед російськими поставками. Це означає, що попит на російські енергоресурси зріс після перекриття Ормузької протоки", - вказав він.

Мілов висловив сподівання, що загострення довкола Ірану не буде тривати довго, однак дії президента США призводять до зворотнього.

Дивіться відео, в якому Володимир Мілов розповів про грошовий голод та інші проблеми в російській армії, а також про те, чому в Росії замислюються про скорочення масштабів бойових дій в Україні:

Економіст зазначає, що Трамп має чітко сформулювати цілі операції проти Ірану та очікувані результати, адже тривале блокування Ормузької протоки вигідне Кремлю. Така ситуація стимулює попит на російську нафту, яка раніше простоювала в танкерах у морі через відсутність покупців, а тепер отримує шанс на реалізацію.

"Тому війну потрібно якомога швидше згортати і нормалізувати ситуацію в Перській затоці, інакше Путін і надалі отримуватиме додаткову премію від усього цього", - резюмує він.

Війна в Ірані - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, США можуть відмовитися від продовження тимчасового перемир’я з Іраном, якщо до 22 квітня сторони не досягнуть фінальних домовленостей. Про це повідомив Дональд Трамп.

Зараз Вашингтон активізує дипломатичні кроки для завершення конфлікту, свідченням чого стало оголошене перемир’я між Ліваном та Ізраїлем. Як зазначають у Politico, до більшої поступливості в діалозі з Тегераном Трампа можуть підштовхувати внутрішні проблеми в США, зокрема зростання вартості життя та падіння його електоральних рейтингів.

Водночас у коментарі для Fox News президент США оголосив, що військова фаза операції проти Ірану вже підійшла до кінця.

Інші новини:

Про персону: Володимир Мілов Володимир Станіславович Мілов (18 червня 1972 року, Кемерово, Росія) – російський опозиційний політик, економіст та експерт у галузі енергетики. Закінчив електромеханічний факультет Московського державного гірничого університету. 1997-2002 рр. – працював в уряді РФ. Травень-жовтень 2002 р. – заступник міністра енергетики РФ. З 2008 по 2010 рік – член політради руху "Солідарність". У 2010-2015 рр. очолював партію "Демократичний вибір". У 2021 році виїхав з Росії. Після початку повномасштабної війни РФ проти України в лютому 2022 року засудив дії режиму Путіна і був внесений до списку "іноземних агентів" у Росії. З вересня 2022 року обіймає посаду віцепрезидента з міжнародної адвокації у фонді Free Russia Foundation (Вашингтон), де займається аналізом російських санкцій та демократичних реформ.

