Трамп раптово заявив про розмінування Ормузької протоки і розгром Ірану

Військові кораблі США перетнули протоку без дозволу Тегерана.

https://glavred.net/world/tramp-neozhidanno-zayavil-o-razminirovanii-ormuzskogo-proliva-i-razgrome-irana-10756043.html Посилання скопійоване

Трамп оголосив про розмінування Ормузської протоки

Коротко:

США починають процес розмінування Ормузької протоки. Кораблі ВМС США пройшли через протоку без дозволу Тегерана. Про це повідомив президент США в соцмережі Truth Social і видання Axios.

У своєму дописі Дональд Трамп розкритикував медіа за поширення тез про "перемогу" Ірану. За словами лідера США, наразі військовий потенціал Тегерана фактично зведений нанівець.

відео дня

"Їхній флот знищено, їхні військово-повітряні сили знищено, їхня зенітна артилерія не існує, радари не працюють, їхні ракетні та безпілотні заводи практично знищено разом із самими ракетами і безпілотниками, і, що найважливіше, їхні багаторічні "лідери" більше не з нами, слава Аллаху!" - написав Трамп.

Президент США також наголосив, що єдиною реальною загрозою в регіоні залишаються морські міни. Водночас він зауважив, що всі 28 іранських мінних тральщиків уже перебувають "на дні моря".

"Зараз ми починаємо процес розмінування Ормузької протоки як послугу країнам усього світу, включно з Китаєм, Японією, Південною Кореєю, Францією, Німеччиною та багатьма іншими. Неймовірно, але у них немає ні сміливості, ні волі, щоб виконати цю роботу самостійно. Однак, що дуже цікаво, порожні нафтовози з багатьох країн прямують до США, щоб завантажитися нафтою", - заявив Трамп.

Тим часом журналіст Axios Барак Равід, посилаючись на власні джерела, повідомив про успішну операцію американського флоту. За його словами, "кілька кораблів ВМС США" перетнули Ормузьку протоку.

"Цей крок не був узгоджений з Іраном. Це перший випадок перетину американськими військовими кораблями Ормузької протоки з початку війни", - додав він.

Ормузька протока / Інфографіка: Главред

Переговори про завершення війни в Ірані - що відомо

Як повідомляв Главред, США, Ізраїль та Іран домовилися про двотижневе перемир’я. Перший раунд прямих переговорів щодо можливого мирного врегулювання був запланований на 10 квітня у столиці Пакистану.

У Тегерані заявляють, що Вашингтон "програв" і погодився на 10 пунктів мирного плану, запропонованого Іраном.

Дональд Трамп 7 квітня заявляв, що його ультиматум Ірану добігає кінця. У соцмережі Truth Social він попередив, що "вночі може загинути ціла цивілізація".

Раніше американський президент також погрожував ударами по інфраструктурі Ірану, зокрема мостах та електростанціях, що могло б мати масштабні руйнівні наслідки для регіону.

Напередодні Пакистан передав США мирну пропозицію від Тегерана, яка складається з 10 пунктів. Серед ключових вимог — гарантія того, що Іран більше ніколи не зазнає нападу.

Читайте також:

Про джерело: Truth Social Аlt-tech соціальна мережа, створена Trump Media & Technology Group. В основі платформи лежить вільне і відкрите програмне забезпечення Mastodon. Сервіс доступний виключно для користувачів App Store і Google Play, які проживають у США та Канаді, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред