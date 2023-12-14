Під Москвою лунали вибухи: ЗМІ з'ясували деталі нової спецоперації ГУР

У ніч на 14 грудня, в країні-агресорі РФ було голосно - Московську та Калузьку області атакували дрони. Спецоперацію проводило Головне управління розвідки Міноборони України, а цілями безпілотників були військові об'єкти. Про це пише РБК-Україна з посиланням на джерела в спецслужбах.
Співрозмовник повідомив, що атака дронів була відповіддю росіянам на обстріли України.
"Після останніх ударів, які росіяни здійснили по Україні, це було гарне нагадування для них, що у них теж не буде спокійних ночей", - повідомило джерело.
Що відомо про нічну атаку дронів на РФ
Мер Москви Сергій Собянін повідомив у Telegram, що вночі ППО РФ відбивало атаку безпілотників в Наро-Фомінському міському окрузі - дрони летіли на Москву. За його словами, на місці падіння уламків руйнувань і постраждалих немає.
За даними Telegram-каналу Baza, безпілотники спробували атакувати кілька військових частин у Підмосков'ї. Ймовірною метою дронів були частини в Алабіно і Подольську.
"Перший дрон, який летів у бік Алабіно, був збитий в трьох кілометрах від населеного пункту о 3:30 ранку. Через годину в тому ж районі був збитий ще один безпілотник. Крім того, ближче до 5 ранку дрон спробував атакувати військову частину в Подільську. Постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.
Також ще однією з ймовірних цілей безпілотників була Володарська нафтобаза в Раменському районі Підмосков'я. Вночі там була оголошена евакуація співробітників.
Пізніше Міноборони РФ відзвітувало, що вночі нібито були "збиті або перехоплені" дев'ять безпілотників над Московською та Калузькою областями.
Як повідомляв Главред, в ніч на 26 листопада сталася масована атака дронів на російські міста. Потужний вибухи прогриміли в Підмосков'ї. Там дрон залетів прямо в будівлю казарми і вибухнув. Удар був по будівлі Кантемирівської дивізії.
Рано вранці 5 грудня в тимчасово окупованій Феодосії у Криму прогриміли потужні вибухи. Під ударом опинився морський нафтовий термінал. Його атакували два безпілотники.
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