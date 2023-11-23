"Яскрава заграва в небі і свист": під Москвою вночі пролунали вибухи, подробиці

У селі Молоково Ленінського міського округу Литкаріно Московської області країни-агресора Росії вночі пролунали вибухи. Декілька населених пунктів залишилися без світла, води і зв'язку. За попередньою інформацією, причиною інциденту стало "замикання на місцевій електропідстанції".
Як повідомляє Telegram-канал Shot, близько 01:00 за московським часом у небі над підмосковним Литкаріно очевидець побачив "яскраву заграву в небі і почув свист, дзижчання і ніби ультразвук" з боку електропідстанції. Пролунали вибухи.
Кадри вибухів у Підмосков'ї:
Декілька населених пунктів залишилися без води, світла і зв'язку. За попередньою інформацією, без напруги п'ять підстанцій. Фахівці усувають пошкодження.
Вибухи у Росії
На військовому аеродромі у Таганрозі 7 листопада пролунали вибухи. Там знаходилися військові літаки і вертольоти російських окупантів. Росіяни злякалися, що удари по об'єкту були нанесені, мовляв, американськими ракетами ATACMS.
У Тамбові горів пороховий завод - інцидент стався 11 листопада. Перед загорянням були вибухи. Пожежа була площею 300 квадратних метрів. Відомо, що Тамбовський завод – одне з найбільших у Росії підприємств із виробництва боєприпасів, а також спецхімії.
Також повідомлялося про вибухи у Рязанській області, в результаті яких із рейок зійшли 19 вагонів вантажного поїзда. В американському Інституті вивчення війни припустили, що до інциденту могло бути причетне Головне управління розвідки Міноборони України.
Інші новини:
- Росія масовано атакувала Україну дронами: у Києві пролунали вибухи
- В Україні вночі прогриміли вибухи: РФ завдала нового удару ракетами і дронами
- Атака безпілотників з повітря і з моря: у Криму вночі прогриміли потужні вибухи